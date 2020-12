Hace 20 años que Joe DeCicco trabaja en un restaurante de comida rápida en Florida, EE.UU. Ahora, un grupo de clientes decidió premiarlo por su arduo trabajo con una suma considerable Crédito: Facebook Tricia Phillippi

Un empleado de una casa de comida rápida llamado Joe DeCicco, de 70 años, se llevó una increíble sorpresa cuando, al llegar al restaurante como lo hace regularmente, fue recibido por un grupo de clientes que se había unido para darle una importante propina por su trabajo.

Esto ocurrió el último viernes, cuando el veterano trabajador de la cadena Taco Bell recibió un cheque por el valor de US$ 6095, ya que fue elegido por la comunidad como el mejor empleado de todos los locales gastronómicos de la región.

El lugar donde se desempeña el septuagenario mozo, apodado "Taco Bell Joe", desde hace más de 20 años está ubicado en la ciudad de South Daytona, en el estado de Florida, en Estados Unidos.

Joe DeCicco, más conocido como Taco Bell Joe, exhibe con orgullo el cheque que le obsequió su comunidad Crédito: Captura de video

"Voy a hacer todo lo posible para estar a la altura de este regalo y a encender una pequeña vela en el corazón de cada persona que conozca", dijo DeCicco, conmovido al recibir el premio.

La iniciativa de este reconocimiento, que es mucho más que una simple propina, comenzó gracias a la usuaria de Facebook Tricia Phillippi, quien creó en esa red social una comunidad llamada Foodie Group para destacar a los restaurantes y el personal gastronómico de la zona de South Daytona.

Fue en ese grupo que consultó a otros usuarios quién había sido su empleado favorito, a fines de reconocerlo en este año tan difícil a causa de la pandemia de coronavirus. Por amplia mayoría, Taco Bell Joe resultó ser el mejor.

En un principio, el regalo iba a ser simbólico, de unos 50 dólares, pero todos quisieron ser parte del regalo y fueron aportando más dinero hasta llegar a la recaudación final, de más de seis mil dólares.

El local de comidas rápidas Taco Bell donde trabaja Joe está ubicado en la ciudad de South Daytona Crédito: Captura de video

"Ser parte de esto y ver a este hombre estar tan conmovido me cambia la vida. Estoy muy, muy agradecida", dijo Phillippi al medio local Wesh 2.

En tanto, el empleado de Taco Bell premiado se mostró emocionado y agradecido a sus clientes. "Ellos son a quienes les debo esto, sacan lo mejor de mí. No podría hacerlo si su ayuda, ellos me dan fuerza, me dan sabiduría y me dan vitalidad", señaló.