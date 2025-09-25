En fotos. El desfile de Carolina Herrera que convocó a Pampita y celebridades internacionales
La exclusiva marca de lujo presentó su colección Primavera-Verano 2026 en Madrid. Durante tres días, Carolina “Pampita” Ardohain vivió experiencias diseñadas a medida entre moda, turismo, relax y encuentros soñados. Además, celebró el universo de fragancias Good Girl como símbolo de feminidad y empoderamiento.
Carolina Herrera lo hizo de nuevo. Como todos los años, la maison organizó un viaje de tres días para presentar su nueva colección Primavera-Verano 2026. Quien representó a la Argentina, vistiendo diseños exclusivos y pensados a medida, fue Carolina “Pampita” Ardohain.
La experiencia comenzó con un fitting en el Hotel Four Seasons, donde la conductora y modelo argentina eligió sus looks para sus días en la capital española. Para esta temporada, Wes Gordon, director creativo de Carolina Herrera, se inspiró en la vitalidad y el pulso cultural de Madrid, con una propuesta fresca, vibrante y con total personalidad.
En el segundo día del viaje, Pampita recorrió locaciones emblemáticas como la Plaza de Canalejas, Mercado de San Miguel y “El Madrid de los Austrias”. A la noche el Palacio de Liria fue el escenario para la cena de bienvenida que reunió a reconocidas personalidades del universo de la moda a nivel mundial.
El último día Pampita aprovechó la mañana a puro relax. Luego, se preparó para dar el presente en el Fashion Show Spring 2026 en la Plaza Mayor, uno de los lugares más importantes de la capital española.
Tras el desfile, en el que asistieron celebridades, líderes de opinión y prensa de todas partes del mundo, se dirigió al after party. La fiesta exclusiva se llevó a cabo en el Casino Real de Madrid, otro marco de ensueño.
Colección Primavera-Verano 2026, por Carolina Herrera
