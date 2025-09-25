En fotos. El desfile de Carolina Herrera que convocó a Pampita y celebridades internacionales

Carolina Herrera lo hizo de nuevo. Como todos los años, la maison organizó un viaje de tres días para presentar su nueva colección Primavera-Verano 2026. Quien representó a la Argentina, vistiendo diseños exclusivos y pensados a medida, fue Carolina “Pampita” Ardohain.

La experiencia comenzó con un fitting en el Hotel Four Seasons, donde la conductora y modelo argentina eligió sus looks para sus días en la capital española. Para esta temporada, Wes Gordon, director creativo de Carolina Herrera, se inspiró en la vitalidad y el pulso cultural de Madrid, con una propuesta fresca, vibrante y con total personalidad.

Pampita en el fitting de Carolina Herrera.

En el segundo día del viaje, Pampita recorrió locaciones emblemáticas como la Plaza de Canalejas, Mercado de San Miguel y “El Madrid de los Austrias”. A la noche el Palacio de Liria fue el escenario para la cena de bienvenida que reunió a reconocidas personalidades del universo de la moda a nivel mundial.

Carolina "Pampita" Ardohain, en el viaje que presentó la colección Primavera-Verano 2026 de Carolina Herrera.

El último día Pampita aprovechó la mañana a puro relax. Luego, se preparó para dar el presente en el Fashion Show Spring 2026 en la Plaza Mayor, uno de los lugares más importantes de la capital española.

Tras el desfile, en el que asistieron celebridades, líderes de opinión y prensa de todas partes del mundo, se dirigió al after party. La fiesta exclusiva se llevó a cabo en el Casino Real de Madrid, otro marco de ensueño.

Wes Gordon, director creativo de Carolina Herrera.

Pampita con un diseño de Carolina Herrera.

Carolina "Pampita" Ardohain y María Becerra.

Sebastián Yatra, Pampita y Luis Fonsi.

Pampita, Valeria Mazza, Luis Fonsi, Águeda Lopez y Sandra García-Sanjuán Machado.

Colección Primavera-Verano 2026, por Carolina Herrera

Colección Primavera-Verano 2026, por Carolina Herrera.

Colección Primavera-Verano 2026, por Carolina Herrera.

Colección Primavera-Verano 2026, por Carolina Herrera.

Colección Primavera-Verano 2026, por Carolina Herrera.

Colección Primavera-Verano 2026, por Carolina Herrera.

Colección Primavera-Verano 2026, por Carolina Herrera.

Colección Primavera-Verano 2026, por Carolina Herrera.

Colección Primavera-Verano 2026, por Carolina Herrera.

Colección Primavera-Verano 2026, por Carolina Herrera.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.