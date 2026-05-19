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En fotos. Todos los invitados a la entrega del Botón de Oro a Gino Bogani y una apertura “a puro diseño” en Palermo
Del homenaje a la carrera del gran diseñador argentino, a la presentación de una tienda con diseño internacional
19 de mayo de 2026
16:19
1
minuto de lectura
'
Para LA NACION
Paula Ikeda
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Guchy Zappa, Gino Bogani y Josefina Bocchino
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Gino Bogani, distinguido con el "Botón de Oro"
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La embajadora de la Orden de Malta, María Podestá, junto al artista Lucas Beccar Varela, impulsor de la distinción. "El evento es un acto artístico reconociendo todos los aspectos profesionales de Gino Bogani", destacó
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La coleccionista Guchy Zappa en el homenaje
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La entrega de la distnción se llevó a cabo en Öss Kaffe, en el marco de presentación de la obra de Beccar Varela, "Al Divino Botón". "Una escalera trunca convertida en un espacio de contemplación"
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El diseñador junto a Claudia Pistarini
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El director del INDEC, Pedro Lines, junto a Tulio Andreussi Guzmán, presidente de Fondo Nacional de las Artes
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Ricardo Mihanovich, Julia Camargo y Gino Bogani
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El show de "Pitu" Antequera y Francisco López de Tejada
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El sentido homenaje al diseñador
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Amigos y personalidades de la cultura se acercaron a celebrar la carrera de Gino Bogani
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El show continuó durante la noche
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Sus amigos del mundo de la moda se acercaron a celebrarlo: Víctor Salman y Giselle Berartz
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Dolores Figueroa Alcorta en el homenaje a Gino Bogani
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Guchy Zappa, Patricia Ezcurdía, "Pitu" Antequera y Marcela García Jiménez
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Patricia Ezcurdía y Tulio Andreussi Guzmán
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La entrega del Botón de Oro
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La noche de Gino Bogani en Recoleta
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