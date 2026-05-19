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En fotos. Todos los invitados a la entrega del Botón de Oro a Gino Bogani y una apertura “a puro diseño” en Palermo

Del homenaje a la carrera del gran diseñador argentino, a la presentación de una tienda con diseño internacional

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Para LA NACIONPaula Ikeda
Guchy Zappa, Gino Bogani y Josefina Bocchino
Guchy Zappa, Gino Bogani y Josefina Bocchino
Gino Bogani, distinguido con el "Botón de Oro"
Gino Bogani, distinguido con el "Botón de Oro"Gentileza
La embajadora de la Orden de Malta, María Podestá, junto al artista Lucas Beccar Varela, impulsor de la distinción. "El evento es un acto artístico reconociendo todos los aspectos profesionales de Gino Bogani", destacó
La embajadora de la Orden de Malta, María Podestá, junto al artista Lucas Beccar Varela, impulsor de la distinción. "El evento es un acto artístico reconociendo todos los aspectos profesionales de Gino Bogani", destacóGentileza
La coleccionista Guchy Zappa en el homenaje
La coleccionista Guchy Zappa en el homenajeGentileza
La entrega de la distnción se llevó a cabo en Öss Kaffe, en el marco de presentación de la obra de Beccar Varela, "Al Divino Botón". "Una escalera trunca convertida en un espacio de contemplación"
La entrega de la distnción se llevó a cabo en Öss Kaffe, en el marco de presentación de la obra de Beccar Varela, "Al Divino Botón". "Una escalera trunca convertida en un espacio de contemplación"Gentileza
El diseñador junto a Claudia Pistarini
El diseñador junto a Claudia PistariniGentileza
El director del INDEC, Pedro Lines, junto a Tulio Andreussi Guzmán, presidente de Fondo Nacional de las Artes
El director del INDEC, Pedro Lines, junto a Tulio Andreussi Guzmán, presidente de Fondo Nacional de las ArtesGentileza
Ricardo Mihanovich, Julia Camargo y Gino Bogani
Ricardo Mihanovich, Julia Camargo y Gino BoganiGentileza
El show de "Pitu" Antequera y Francisco López de Tejada
El show de "Pitu" Antequera y Francisco López de Tejada Gentileza
El sentido homenaje al diseñador
El sentido homenaje al diseñadorGentileza
Amigos y personalidades de la cultura se acercaron a celebrar la carrera de Gino Bogani
Amigos y personalidades de la cultura se acercaron a celebrar la carrera de Gino BoganiGentileza
El show continuó durante la noche
El show continuó durante la nocheGentileza
Sus amigos del mundo de la moda se acercaron a celebrarlo: Víctor Salman y Giselle Berartz
Sus amigos del mundo de la moda se acercaron a celebrarlo: Víctor Salman y Giselle BerartzGentileza
Dolores Figueroa Alcorta en el homenaje a Gino Bogani
Dolores Figueroa Alcorta en el homenaje a Gino BoganiGentileza
Guchy Zappa, Patricia Ezcurdía, "Pitu" Antequera y Marcela García Jiménez
Guchy Zappa, Patricia Ezcurdía, "Pitu" Antequera y Marcela García JiménezGentileza
Patricia Ezcurdía y Tulio Andreussi Guzmán
Patricia Ezcurdía y Tulio Andreussi GuzmánGentileza
La entrega del Botón de Oro
La entrega del Botón de OroGentileza
La noche de Gino Bogani en Recoleta
La noche de Gino Bogani en Recoleta Gentileza
En Palermo, inauguró Elique Concept Store y allí asistió Josefina "Fini" Bocchino, imagen del lugar
En Palermo, inauguró Elique Concept Store y allí asistió Josefina "Fini" Bocchino, imagen del lugarElique
María Campos y Alejandro Quentin, presidente de Elique Group
María Campos y Alejandro Quentin, presidente de Elique Group Elique
Anita Espasandin, novia de Benjamín Vicuña, y su amiga Virginia
Anita Espasandin, novia de Benjamín Vicuña, y su amiga VirginiaElique
El cóctel por la apertura del local
El cóctel por la apertura del localElique
Alejandro Quentin recibe a María Elisa Mitre
Alejandro Quentin recibe a María Elisa MitreElique
Claudia Ruzzi Hernández captura los mejores momentos del lanzamiento
Claudia Ruzzi Hernández captura los mejores momentos del lanzamientoElique
La nueva Elique Concept Store reúne marcas internacionales de indumentaria, accesorios y objetos
La nueva Elique Concept Store reúne marcas internacionales de indumentaria, accesorios y objetosElique
La inauguración en Palermo Soho
La inauguración en Palermo Soho Elique
La tienda contará con el diseño de casas como Cavalli, Coperni, Simon Miller o The Wolf Gang
La tienda contará con el diseño de casas como Cavalli, Coperni, Simon Miller o The Wolf Gang Elique
El presidente de Elique Group junto a Luciano García González y su esposa
El presidente de Elique Group junto a Luciano García González y su esposaElique
Por Paula Ikeda
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