En fotos. Todos los invitados a la gala de Fundación Policía Federal Argentina

Marcos Bulgheroni, en la gala de la Fundación Policía Federal Argentina. La fundación fue cocreada en 1988 por Amalita Lacroze de Fortabat y Carlos Bulgheroni, para ayudar al Hospital Churruca Visca. Su misión es dotar al hospital de equipamiento médico de alta complejidad para el tratamiento de los miembros de la fuerza y sus familias

Fabian Malavolta