En fotos. Todos los invitados a la gala de Fundación Policía Federal Argentina

En su 37° aniversario, la fundación -liderada por Amalia Amoedo y Nunzia Locatelli de Bulgheroni-, celebró su gala de recaudación a beneficio del Hospital Churruca Visca
- 1 minuto de lectura'
La Policía Montada
Más leídas de Lifestyle
- 1
Rituales para hacer con la Luna llena de este miércoles 5 de noviembre
- 2
Con una receta que trajo desde Holanda creó una bebida que marcó a generaciones de argentinos
- 3
Arquitectura de autor con alma de acero: el libro que muestra que en el país se puede construir de otra forma
- 4
En fotos. Todos los invitados al cóctel de apertura del 9° Campeonato Femenino de Polo