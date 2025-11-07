LA NACION

En fotos. Todos los invitados a la gala de Fundación Policía Federal Argentina

En su 37° aniversario, la fundación -liderada por Amalia Amoedo y Nunzia Locatelli de Bulgheroni-, celebró su gala de recaudación a beneficio del Hospital Churruca Visca

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Para LA NACIONPaula Ikeda
Taina Laurino, Amalia Amoedo y Nunzia Locatelli
Taina Laurino, Amalia Amoedo y Nunzia LocatelliFabián Malavolta
Presidenta de la Fundación Policía Federal Argentina, Amalia Amoedo lució un diseño de Kaithe y calzado Ferragamo vintage, de su madre, Inés de la Fuente
Presidenta de la Fundación Policía Federal Argentina, Amalia Amoedo lució un diseño de Kaithe y calzado Ferragamo vintage, de su madre, Inés de la Fuente Fabian Malavolta
Nunzia Locatelli de Bulgheroni, vicepresidenta de la Fundación Policía Federal Argentina cofundada por su suegro, Carlos Bulgheroni. La italiana lució un diseño de Crida
Nunzia Locatelli de Bulgheroni, vicepresidenta de la Fundación Policía Federal Argentina cofundada por su suegro, Carlos Bulgheroni. La italiana lució un diseño de CridaFabian Malavolta
Marcos Bulgheroni, en la gala de la Fundación Policía Federal Argentina. La fundación fue cocreada en 1988 por Amalita Lacroze de Fortabat y Carlos Bulgheroni, para ayudar al Hospital Churruca Visca. Su misión es dotar al hospital de equipamiento médico de alta complejidad para el tratamiento de los miembros de la fuerza y sus familias
Marcos Bulgheroni, en la gala de la Fundación Policía Federal Argentina. La fundación fue cocreada en 1988 por Amalita Lacroze de Fortabat y Carlos Bulgheroni, para ayudar al Hospital Churruca Visca. Su misión es dotar al hospital de equipamiento médico de alta complejidad para el tratamiento de los miembros de la fuerza y sus familias Fabian Malavolta
Con un look de Armario 33, Taina Laurino de Neuss y Georgie Neuss
Con un look de Armario 33, Taina Laurino de Neuss y Georgie Neuss Fabian Malavolta
Juan Manuel Bulgheroni
Juan Manuel BulgheroniFabian Malavolta
Patricio Bulgheroni
Patricio BulgheroniFabian Malavolta
El Dr. José Urtubey, de la comisión directiva de Fundación Policía Federal Argentina, en la Policía Montada
El Dr. José Urtubey, de la comisión directiva de Fundación Policía Federal Argentina, en la Policía MontadaFabian Malavolta
Inés Etchebarne Mihanovich
Inés Etchebarne MihanovichFabian Malavolta
Amalia Amoedo y Nunzia Locatelli recibieron a Mirtha Legrand
Amalia Amoedo y Nunzia Locatelli recibieron a Mirtha LegrandFabian Malavolta
Martín Cabrales, de la comisión directiva de FPFA, Dora Sánchez y Joaquín Berthold
Martín Cabrales, de la comisión directiva de FPFA, Dora Sánchez y Joaquín BertholdFabian Malavolta
Fini Bencardini y Diego García Sáenz
Fini Bencardini y Diego García Sáenz Fabian Malavolta
Graciela Fernández González, presidenta de ALPI
Graciela Fernández González, presidenta de ALPIFabian Malavolta
Nunzia Locatelli, Amalia Amoedo y Taina Laurino
Nunzia Locatelli, Amalia Amoedo y Taina LaurinoFabian Malavolta
La casa de la Policía Montada, el mejor escenario para la gala de recaudación de FPFA
La casa de la Policía Montada, el mejor escenario para la gala de recaudación de FPFAFabian Malavolta
Andrea Arditi de Schwartz
Andrea Arditi de SchwartzFabian Malavolta
Nunzia Locatelli, Amalia Amoedo y Mirtha Legrand junto al Dr. Pablo Farina, director médico del Hospital Churruca Visca, el sudirector médico del Churruca Visca, Dr. Marcelo Rondina, y el jefe de la Policía Federal Argentina, comisario general Luis Alejandro Rolle
Nunzia Locatelli, Amalia Amoedo y Mirtha Legrand junto al Dr. Pablo Farina, director médico del Hospital Churruca Visca, el sudirector médico del Churruca Visca, Dr. Marcelo Rondina, y el jefe de la Policía Federal Argentina, comisario general Luis Alejandro Rolle Fabian Malavolta
Tulio Andreussi Guzmán, presidente del Fondo Nacional de las Artes
Tulio Andreussi Guzmán, presidente del Fondo Nacional de las ArtesFabian Malavolta
Amalia Amoedo y Juan José Cruces, rector de la Universidad Torcuato Di Tella
Amalia Amoedo y Juan José Cruces, rector de la Universidad Torcuato Di Tella Fabian Malavolta
Sociales en la gala de Fundación Policía Federal Argentina 2025
Sociales en la gala de Fundación Policía Federal Argentina 2025Fabian Malavolta
Anamá Ferreira, en la Policía Montada
Anamá Ferreira, en la Policía Montada
El jefe de la Policía Federal Argentina, el comisario general Luis Alejandro Rolle, y su esposa, Patricia Delgado
El jefe de la Policía Federal Argentina, el comisario general Luis Alejandro Rolle, y su esposa, Patricia DelgadoFabian Malavolta
Alfredo Staudt y Federico Braun (h) , de la comisión directiva de Fundación Policía Federal Argentina
Alfredo Staudt y Federico Braun (h) , de la comisión directiva de Fundación Policía Federal Argentina Fabian Malavolta
La escritora Nunzia Suárez saluda a Mirtha Legrand
La escritora Nunzia Suárez saluda a Mirtha LegrandFabian Malavolta
La sede de la Policía Montada, escenario del encuentro de la FPFA. La cabo y su can, Frida
La sede de la Policía Montada, escenario del encuentro de la FPFA. La cabo y su can, FridaFabian Malavolta
“El uniforme, impone respeto, estoy feliz de estar acá. Amalita es una maravilla lo que realizás, lo hacía tu abuela que era una maravilla. Pido un aplauso para la señora de Fortabat, y mientras Dios me de salud, aquí estaré siempre con ustedes, cuenten conmigo para lo que sea”, declaró Legrand
“El uniforme, impone respeto, estoy feliz de estar acá. Amalita es una maravilla lo que realizás, lo hacía tu abuela que era una maravilla. Pido un aplauso para la señora de Fortabat, y mientras Dios me de salud, aquí estaré siempre con ustedes, cuenten conmigo para lo que sea”, declaró Legrand Fabian Malavolta
El Cuarteto de Cuerdas de la Sinfónica de la Policía Federal Argentina
El Cuarteto de Cuerdas de la Sinfónica de la Policía Federal Argentina Fabian Malavolta
Alejandro Veroutis y Gino Bogani
Alejandro Veroutis y Gino BoganiFabian Malavolta
El jefe de la Policía Federal Argentina, junto a las autoridades de la FPFA, Amalia Amoedo, Martín Cabrales, Nunzia Locatelli y Fabián Perechodnik
El jefe de la Policía Federal Argentina, junto a las autoridades de la FPFA, Amalia Amoedo, Martín Cabrales, Nunzia Locatelli y Fabián PerechodnikFabian Malavolta
Liliana Parodi y Anamá Ferreira
Liliana Parodi y Anamá FerreiraFabian Malavolta
La expolicía Ana María Mendez. “Estuve a cargo de la seguridad de Amalia desde que ella tenía 12 años. Recuerdo un día que su abuela, Amalita Fortabat, nos preguntó ‘¿y yo qué puedo hacer por ustedes?’ y así nació la Fundación"
La expolicía Ana María Mendez. “Estuve a cargo de la seguridad de Amalia desde que ella tenía 12 años. Recuerdo un día que su abuela, Amalita Fortabat, nos preguntó ‘¿y yo qué puedo hacer por ustedes?’ y así nació la Fundación"Fabian Malavolta
Madre e hija, Anamá Ferreira y Taina Laurino de Neuss
Madre e hija, Anamá Ferreira y Taina Laurino de NeussFabian Malavolta
Dicky Smith Estrada
Dicky Smith EstradaFabian Malavolta
Enrique Antonini, director de Banco Mariva
Enrique Antonini, director de Banco MarivaFabian Malavolta
Javier Iturrioz y Leopoldo Montes
Javier Iturrioz y Leopoldo MontesFabian Malavolta
Amalia Amoedo y Juan Pablo Llambí Haedo
Amalia Amoedo y Juan Pablo Llambí HaedoFabian Malavolta
Nunzia Locatelli junto a Ezequiel Herzsage, Corporate Chief of staff de Grupo IRSA
Nunzia Locatelli junto a Ezequiel Herzsage, Corporate Chief of staff de Grupo IRSAFabian Malavolta
Agustín Agraz, Nunzia Locatelli, y José Urtubey
Agustín Agraz, Nunzia Locatelli, y José Urtubey
La noche de Policía Federal Argentina
La noche de Policía Federal ArgentinaFabian Malavolta
Durante la noche, se escucharon las palabras del jefe de la Policía Federal Argentina
Durante la noche, se escucharon las palabras del jefe de la Policía Federal ArgentinaFabian Malavolta
Coautora junto a Nunzia Locatelli del libro "Mama Antula, la mujer más rebelde de su tiempo", la escritora Cinthia Suárez
Coautora junto a Nunzia Locatelli del libro "Mama Antula, la mujer más rebelde de su tiempo", la escritora Cinthia Suárez Fabian Malavolta
Amalia Amoedo agradeció el trabajo de los miembros de la fundación y a quienes donaron, que “hicieron posible la compra del mamógrafo, entre muchos otros equipos de alta complejidad. Quiero que sepan que todos los días hay alguien que está siendo atendido gracias a ustedes”
Amalia Amoedo agradeció el trabajo de los miembros de la fundación y a quienes donaron, que “hicieron posible la compra del mamógrafo, entre muchos otros equipos de alta complejidad. Quiero que sepan que todos los días hay alguien que está siendo atendido gracias a ustedes” Fabian Malavolta
“Hace años que vamos trabajando con la misma pasión, manteniendo una misión clara, cuidar de los policías y también de sus familias”
“Hace años que vamos trabajando con la misma pasión, manteniendo una misión clara, cuidar de los policías y también de sus familias” Fabian Malavolta
Sociales en la gala de Fundación Policía Federal Argentina 2025
Sociales en la gala de Fundación Policía Federal Argentina 2025Fabian Malavolta
El jefe de la PFA agradeció la presencia de los invitados. “También me honra mucho la presencia de Mirtha Legrand. Gracias por estar acá, la casa de la Policía Federal Argentina”
El jefe de la PFA agradeció la presencia de los invitados. “También me honra mucho la presencia de Mirtha Legrand. Gracias por estar acá, la casa de la Policía Federal Argentina” Fabian Malavolta
“Vine. Me maquillé, me peiné y aquí estoy. Estoy muy feliz de estar aquí, en la Policía Montada, yo vivo cerca de aquí y hace años que paso por aquí, conozco este lugar como si viviera en esta casa. ¡Cuídenme chicos!", declaró Mirtha Legrand. En la foto junto a Teresa González Fernández, Héctor Vidal Rivas y Alejandro Veroutis
“Vine. Me maquillé, me peiné y aquí estoy. Estoy muy feliz de estar aquí, en la Policía Montada, yo vivo cerca de aquí y hace años que paso por aquí, conozco este lugar como si viviera en esta casa. ¡Cuídenme chicos!", declaró Mirtha Legrand. En la foto junto a Teresa González Fernández, Héctor Vidal Rivas y Alejandro Veroutis Fabian Malavolta
El actor Joaquín Berthold, Teresa González Fernández y Martín Cabrales
El actor Joaquín Berthold, Teresa González Fernández y Martín Cabrales Fabian Malavolta
Fabián Perechodnik y María Laura Leguizamón
Fabián Perechodnik y María Laura LeguizamónFabian Malavolta
El actor Joaquín Berthold se acercó a saludar a Mirtha Legrand
El actor Joaquín Berthold se acercó a saludar a Mirtha LegrandFabian Malavolta
El legislador porteño Sergio Siciliano
El legislador porteño Sergio Siciliano
El banquete estuvo a cargo de Puratierra, del chef Martín Molteni
El banquete estuvo a cargo de Puratierra, del chef Martín MolteniFabian Malavolta
Los primos, Juan Manuel y Marcos Bulgheroni
Los primos, Juan Manuel y Marcos BulgheroniFabian Malavolta
Amalia Amoedo junto a Liliana Parodi, Guillermo Combal, Teresa González Fernández, Guillermo Combal y Nunzia Locatelli, rotarios del Rotary Club Buenos Aires
Amalia Amoedo junto a Liliana Parodi, Guillermo Combal, Teresa González Fernández, Guillermo Combal y Nunzia Locatelli, rotarios del Rotary Club Buenos AiresFabian Malavolta
Rodolfo y Valeria Smith Estrada
Rodolfo y Valeria Smith Estrada Fabian Malavolta
Anamá Ferreira, Amalia Amoedo, Teresa González Fernández, Nunzia Locatelli y Liliana Parodi
Anamá Ferreira, Amalia Amoedo, Teresa González Fernández, Nunzia Locatelli y Liliana ParodiFabian Malavolta
El médico y coleccionista Esteban Tedesco
El médico y coleccionista Esteban TedescoFabian Malavolta
La gala en la noche del jueves
La gala en la noche del juevesFabian Malavolta
A lo largo de la noche, los invitados pudieron hacer sus donaciones para colaborar con la Fundación Policía Federal Argentina para que compre el equipamiento necesario para el Hospital Churruca Visca
A lo largo de la noche, los invitados pudieron hacer sus donaciones para colaborar con la Fundación Policía Federal Argentina para que compre el equipamiento necesario para el Hospital Churruca ViscaFabian Malavolta
El trabajo de la Fundación Policía Federal Argentina colabora para recaudar fondos para equipar el Hospital Churruca Visca, al cuerpo policial y a sus familias
El trabajo de la Fundación Policía Federal Argentina colabora para recaudar fondos para equipar el Hospital Churruca Visca, al cuerpo policial y a sus familiasFabian Malavolta
El jefe de la Policía Federal agradeció el trabajo de la fundación
El jefe de la Policía Federal agradeció el trabajo de la fundaciónFabian Malavolta
Durante la velada, se realizó una demostración del trabajo de entrenamiento de canes
Durante la velada, se realizó una demostración del trabajo de entrenamiento de canesFabian Malavolta
La FPFA colabora con la Policía Federal Argentina para equipar el Hospital Churruca Visca
La FPFA colabora con la Policía Federal Argentina para equipar el Hospital Churruca ViscaFabian Malavolta

La Policía Montada

La sede de la Policía Montada en Palermo
La sede de la Policía Montada en PalermoFabian Malavolta
Pasado y presente en un mismo lugar
Pasado y presente en un mismo lugarFabian Malavolta
La gala de recaudación
La gala de recaudaciónFabian Malavolta
De manera minuciosa, aquí se guardan las copas
De manera minuciosa, aquí se guardan las copasFabian Malavolta
El Salón Maipo
El Salón MaipoFabian Malavolta
Amalia Amoedo y Nunzia Locatelli junto a las enfermeras del Hospital Churruca Visca. "Cuidemos a quienes nos cuidan", es el lema de la Fundación
Amalia Amoedo y Nunzia Locatelli junto a las enfermeras del Hospital Churruca Visca. "Cuidemos a quienes nos cuidan", es el lema de la FundaciónFabian Malavolta
La historia de la Policía incluye épocas de esgrima
La historia de la Policía incluye épocas de esgrimaFabian Malavolta
La Montada de la Policía Federal Argentina
La Montada de la Policía Federal ArgentinaFabian Malavolta
Diferentes tipos de uniformes de la PFA
Diferentes tipos de uniformes de la PFAFabian Malavolta
Los recuerdos de distintas generaciones
Los recuerdos de distintas generacionesFabian Malavolta
Detalles en la Policía Montada
Detalles en la Policía MontadaFabian Malavolta
Los cascos de la policía a través del tiempo y las especialidades
Los cascos de la policía a través del tiempo y las especialidadesFabian Malavolta
Por Paula Ikeda
Qué Sale
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Lifestyle
  1. Rituales para canalizar la energía de la Luna llena de noviembre
    1

    Rituales para hacer con la Luna llena de este miércoles 5 de noviembre

  2. Con una receta que trajo desde Holanda creó una bebida que marcó a generaciones de argentinos
    2

    Con una receta que trajo desde Holanda creó una bebida que marcó a generaciones de argentinos

  3. Arquitectura de autor con alma de acero.
    3

    Arquitectura de autor con alma de acero: el libro que muestra que en el país se puede construir de otra forma

  4. 4

    En fotos. Todos los invitados al cóctel de apertura del 9° Campeonato Femenino de Polo

Cargando banners ...