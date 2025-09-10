LA NACION

BAF Week 2025: todos los invitados

Distintas generaciones de modelos, madres e hijas, se lucieron arriba y abajo de las pasarelas de los desfiles primavera-verano 2025

Para LA NACIONPaula Ikeda
Julieta Spina, Daniela Urzi y María Vázquez
Daniela Urzi en la presentación de Haidi Clair
María Vázquez fue a ver desfilar a su hija Myla
El debut en las pasarelas porteñas de Myla Cambiaso, hija de María Vázquez y Adolfo Cambiaso, en el desfile de Heidi Clair
Zulemita Menem
Laurita Fernández, total white
Elisa Mayorga, la hija de Carola Del Bianco y "Paquito" Mayorga, también impactó bajo la pasarela
Carola del Bianco y su hija Elisa Mayorga
Aurora Figueras, la hija de Delfina Blaquier y el polista "Nacho" Figueras, modelo de Lo Management
Candela Ruggieri
Mariana Genesio
Julieta Spina en la presentación de BAF Week
Mona Gallosi en la presentación de los desfiles
Reencuentro de top models: Carola Del Bianco y Daniela Urzi
Esteban Lamothe en Bowen
Kati Vara en el desfile de Revolver en la cancha de Excursionistas
Anamá Ferreira
Martín Piroyanski y Vanesa Krongold en el local de telas en Once
Carola Reyna
Nahuel Mutti en la presentación de Bolivia, un recorrido en catamarán desde Puerto Madero hasta La Boca por el Río de la Plata
Mike Amigorena
El chef Osvaldo Gross
Toti Quesada y Gastón Baremberg
Pamela Baigun, de "Margarita", en el desfile de Sadaels en la Galería Larreta
Andrés Gil
Zaira Nara en la fiesta de Maria Cher en la discoteca Caramelo
Zuzu Coudeau, hija de la modelo y empresaria Sol Acuña
Julieta Kemble y su hija Amalia
Minerva Casero y Zoe Gotusso
Tuli Acosta en Bestia
