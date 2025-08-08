En fotos. Todos los invitados al cóctel de lanzamiento de arteba 2025

Con una recepción en Arthaus, se llevó a cabo el lanzamiento de la feria de arte que se presentará del 29 al 31 de agosto en el Centro Costa Salguero
- 1 minuto de lectura'
Más leídas de Lifestyle
- 1
Descubren un monstruo marino jurásico que vivió hace 183 millones de años
- 2
No se parecía a nadie de la familia, revisaron una foto antigua y descubrieron la verdad
- 3
Estaba por llegar a la meta y realizar su mejor marca en una maratón, cuando vio algo que la hizo frenar y tomar otra decisión
- 4
Cómo descubrir el propio talento oculto, según una neurocientífica