LA NACION

En fotos. Todos los invitados al cóctel de lanzamiento de arteba 2025

Con una recepción en Arthaus, se llevó a cabo el lanzamiento de la feria de arte que se presentará del 29 al 31 de agosto en el Centro Costa Salguero

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Para LA NACIONPaula Ikeda
Sociales en el cóctel de presentación de Arteba 2025
Larisa Andreani, presidenta de arteba Fundación, presentó la nueva edición de la feria de arte de Latinoamérica que, del 29 al 31 de agosto reunirá en Centro Costa Salguero, a 67 galerías de varios países, con obras de más de 400 artistas
Amalia Amoedo, con una falda Loewe y cartera Gucci
La ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Ricardes
Hernán Lombardi, secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires
Teresa Aguirre Lanari de Bulgheroni
Guillermo Tempesta Leeds, presidente de Banco Santander Argentina
Lucrecia Palacios, directora ejecutiva de arteba
José Luis Lorenzo, del Consejo de Administración de arteba Fundación
Sofía Weil de Speroni, de arteba
Andrés Brun, de arteba
El consejo de administración de arteba Fundación
Andrea Arditi de Schwartz, con un diseño de Fendi
Oscar Andreani, presidente de Andreani
Mónica Gancia de Erize
Facundo González Minujín, expresidente del Consejo de Administración de arteba
El secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli
César Crivelli, presidente de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes
El diseñador Cristian Mohaded
Leticia Kabusaki
María Victoria Alcaraz, directora general de Cooperación Internacional del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires
Andres Gribnicow, director ejecutivo, y Julio César Crivelli, presidente de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes
Andrés Buhar, del Consejo de Administración
La directora ejecutiva y la presidenta de arteba en la presentación 2025
Violeta Quesada y Gala Gómez Minujín, de arteba
Lucrecia Palacios y las novedades de arteba 2025
El encuentro en Arthaus
Cecilia Remiro
Verónica Cheja, del Consejo de Administración de arteba Fundación
La galerista Geo Valdez
Francisco “Francho” Bosch y Gerardo Azcuy
La galerista Orly Benzacar. Este año la galería Ruth Benzacar celebra su 60 aniversario
Maximiliano Tomas, director del Centro Cultural Recoleta
Eduardo Mallea y Cecilia Perazzo de Mallea
Leonardo Cifelli y Amalia Amoedo
La galerista María Casado
Marlise Ilhesca de Jozami
María Teresa Constantin, directora artística de Arthaus
Teresa Bulgheroni saluda a la ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Ricardes
El cóctel estuvo a cargo del equipo de Chula Gálvez
La presentación de arteba
Gabriela Ricardes y Hernán Lombardi en la presentación en Arthaus
Mónica Gancia y Larisa Andreani
Daniel Razzeto
Gala Gómez Minujín y Guadalupe Requena
Andres Gribnicow, director ejecutivo de la Asociación Amigos del Bellas Artes
La coleccionista Marion Eppinger
El diseñador Cristian Mohaded y José Luis Lorenzo
El cóctel en Arthaus
La selfie del directorio de arteba
El sommelier Freddy Morales y Chula Gálvez
El cóctel de presentación de arteba 2025
Amalia Amoedo, Adriana Rosenberg, Larisa Andreani, Marlise Ilhesca de Jozami y Teresa Bulgheroni
La presidenta de la Fundación arteba, Larisa Andreani
Horacio Torchello
Max Gómez Canle
Claribel Terre Morell, Marcela Peuser y Horacio Torcello
Amalia Amoedo saluda a Marion Eppinger
Andrés Brun, en la tarde de arteba en Arthaus
Fernando Ezpeleta de Fundación Klemm
Los galeristas de la edición 2025
Por Paula Ikeda
