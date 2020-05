En Ibiza. Un emprendedor argentino: "El gobierno español va muy lento"

Alejandro Gorenstein Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de mayo de 2020 • 13:35

El pasado 9 de marzo Paul Buquet y su familia emprendieron el viaje de regreso a España tras pasar unos días de vacaciones en la Argentina. El vuelo, cuenta, fue muy complicado porque muchas personas tosían e incluso algunos ya tenían colocada una máscara. Cuando hicieron escala en Madrid se enteraron que ya había muchas personas muertas como consecuencia del coronavirus.

"Empecé a hablar con las empleadas de mis tiendas porque a principio de marzo las ventas habían caído un 50%, había locales cuya facturación era 0 y empezaba a tener muchas llamadas de las encargadas que me decían que tenían miedo de abrir. Les contestaba que era muy difícil cerrar que no podíamos perder tanto, y ellas me expresaban que si no lo hacía, de todos modos no iban a ir a trabajar. Hasta el día 14 veníamos con un 70% u 80% menos de ventas, nos fuimos en caída libre" , dice, Paul, casi dos meses después de aquella anécdota.

Un emprendedor argentino en Ibiza

Pese a que por su acento parece haber nacido en España, Paul es un argentino que se crió en Belgrano y más tarde vivió en San Isidro. En 2008 se fue a vivir a Madrid junto a su esposa, Katia, y en 2009 se trasladaron a Ibiza donde nacieron Mael (8) y Liam (7).

Paul, un emprendedor en problemas

Cuando vivían en la capital española arrancaron a fabricar y abrieron el primer local de Biscuit, una pequeña boutique de estilo francés con ropa y accesorios de diseño propio. Más adelante, inauguraron otra tienda en Ibiza. Como fueron creciendo, abrieron una sucursal en Palma de Mallorca, otra en Zaragoza, dos en Barcelona y otra más en Madrid.

"Desde el 2008 hasta ahora veníamos creciendo a un 15% o 20% anual y el 2019 había sido un año récord. No abríamos más tiendas porque teníamos la filosofía de disfrutar más de la familia", expresa Paul.

Un inesperado cimbronazo

Sin embargo, el coronavirus sorprendió a España con miles de muertos y de contagiados y sus negocios no quedaron exentos de la crisis económica que vive el país ibérico.

El 14 de marzo el gobierno español decretó el estado de alarma y confinamiento, parecido a lo que es la cuarentena en la Argentina. "A partir de ese momento no había información alguna y cada uno se manejaba como quería o podía. El presidente (Pedro Sánchez) decía que no nos hiciéramos problemas porque nos iban a ayudar. Empezaron a prometer muchas cosas, se hablaba de 100.000 millones de euros, pero a mí no me llegó nada y tenía que pagar los siete alquileres a cada uno de los propietarios. Solamente de alquileres comerciales tengo 40.000 euros de gastos al mes. No sabía si el 1 de abril iba a tener que pagar o no".

Una de las tiendas que Paul tenía en Barcelona la perdió en el mes de abril, cuenta, porque el propietario le exigió el pago del 100% del alquiler, monto que él no pudo abonar. "El propietario del local de Mallorca me llamó para decirme que me apoyaba en todo y que no tenía que pagarle nada hasta que termine el estado de alarma y un mes más. Otra gente me propuso que pagara el 50% y ellos me perdonaban el otro 50% y en uno de los locales me propusieron no abonar nada durante este período y en los próximos dos años voy a tener que pagar 200 euros más al mes hasta ponerme al día con la deuda", ejemplifica.

"Globalizan mucho y el gobierno va muy lento"

A los cinco días de que el gobierno de España tomó la decisión del confinamiento, cuenta Paul, comenzó a conocerse la información de que todas las empresas de menos de 50 empleados o de facturación inferior a los 8 millones de euros podían hacer un ERTE (Expediente de Regulación de Empleo) para que el estado se ocupara de pagar el 70% de los sueldos a esos empleados. Si bien él cumple con estos requisitos y presentó los papeles correspondientes, hasta el día de hoy no lo tiene aprobado y, hasta incluso, el beneficio podría ser denegado.

Con más de 25.000 muertos por el Covid 19, España inició el plan de desescalada en la lucha contra el coronavirus que contiene cuatro fases antes de llegar a una "nueva normalidad" y abarcará un máximo de ocho semanas, hasta finales de junio.

Desde el 4 de mayo se encuentran en la fase 0 y el objetivo del gobierno es que una semana después, el lunes 11 de mayo, todas las provincias entren en la fase 1 donde, entre otras cosas, podrán abrirse los pequeños comercios.

La familia de Paul, de Argentina a España

"Decían que a partir de la fase 1 podrían abrir los pequeños comercios, pero un pequeño comercio puede ser una tienda de ropa, un negocio de videojuegos o un local de comida para perros. Globalizan mucho y el gobierno va muy lento. Luego de muchos días dijeron que mi rubro estaba incluido", se queja Paul. Y agrega: "Yo había cerrado el 13 de marzo con temporada de invierno y el 11 de mayo tengo que tener la ropa de la nueva temporada primavera/verano y si no me dejan ir antes a la tienda cómo voy a dejar todo preparado. Además, tampoco me puedo abastecer de muchas mascarillas. Lo que nos dijeron es que ésta semana podemos ir con un permiso especial para ir a preparar la tienda, pero tampoco puedo sacar a un empleado que le está pagando el sueldo el gobierno porque no están claras las reglas de este tipo de procedimientos. Ahí hay un gran problema porque muy poca gente va a venir a comprarme y, además, tendría que reincorporar a mis 30 trabajadores. En cada tienda tengo dos chicas por turno para vender más, pero ahora nos prohíben que haya dos personas en la misma tienda. Obviamente, que si tengo una plantilla de 30 para vender al 100% y ahora voy a vender a un 50% o 60% menos yo necesito solamente 10 chicas para empezar" .

"Económicamente será muy duro"

"Seguramente podré abrir tres de las seis tiendas e iré viendo día a día si hay o no ventas porque a todo esto tenemos que tener nuestro propio protocolo de seguridad porque el gobierno no nos obliga a nada, más allá de que debemos mantener la distancia de un metro y medio", dice Paul.

Entonces, para que la gente vuelva a sus tiendas está pensando en crear espacios similares a los de un quirófano para que los clientes se sientan seguros. "Estamos trayendo de China máquinas de ozono para tenerlas una hora encendidas por la noche para poder desinfectar todo y durante el día hacer dos limpiezas. Al que no tiene mascarillas nosotros se las vamos a dar y cada una de ellas es muy cara por lo que tenemos que evaluar los costos y durante cuánto tiempo lo vamos a poder realizar. Económicamente será muy duro, no tendremos muchas ventas y a cada persona que entre, simplemente a ver la ropa, le tendremos que dar guantes y alcohol en gel y en una tienda como la mía solo podré tener tres o cuatro personas adentro".

Una esperanza en Ibiza

En relación al futuro económico de España, Paul cuenta que tiene muchos amigos que trabajan en turismo y en hoteles que le cuentan que las expectativas no son para nada alentadoras. "Nosotros en invierno somos un país que duerme, un gran oso que inverna y que históricamente pierde algunos puestos de trabajo, y a partir de Semana Santa nos despertamos y es donde batimos récords. Y competimos contra Estados Unidos y Francia, que son gigantes. Y competimos porque hay mucha restauración, muy buenos hoteles y bares. Pero si eso lo matás (como nos viene pasando) no tenemos salida", analiza.

Biscuit, la marca que crearon Katia y Paul

Sin embargo, no es tan pesimista en relación a lo que podría llegar a ocurrir con el turismo en Ibiza, una ciudad que tiene unos 100.00 residentes y en verano suele haber picos de casi dos millones de personas en la isla. Si bien será imposible alcanzar esta cifra, sostiene que están esperando cómo evoluciona la situación en Holanda, Dinamarca y otros países nórdicos que no han sufrido mucho el coronavirus. "Yo creo que para julio los alemanes ya van a estar viajando porque tienen casas aquí. Se va a intentar sobrevivir con el residente local y con los turistas de clase alta que tienen sus propiedades", se ilusiona.

En relación al resto del país, plantea Paul, las previsiones son muy negativas, especialmente en Madrid, Barcelona y Valencia. "Ya se está hablando de que hasta marzo del año que viene esas ciudades no se van a recuperar de la crisis. Las que pueden levantar son Zaragoza, Asturias, Santander y El País Vasco con el turismo interno de los madrileños y los catalanes".