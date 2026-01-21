Qué pasa en el cuerpo cuando le falta vitamina D, según un médico experto en artrosis y tendinopatía

El cuerpo humano tiene naturalmente las vitaminas en el organismo; sin embargo, por problemas naturales o falta de algunos minerales en los alimentos o hábitos, comenzamos a tener deficiencia en algunas vitaminas, por eso es necesario saber en qué alimentos y cómo se deben recuperar los niveles adecuados.

La vitamina D es esencial para el cuerpo humano porque “ayuda a absorber el calcio, uno de los principales bloques de construcción en los huesos”, según MedlinePlus.

¿Cómo saber si le falta vitamina D?

El doctor Omar Pajares, experto en artrosis y tendinopatía, explicó en su cuenta de TikTok cuáles son los beneficios de la vitamina D para el cuerpo y qué sucede cuando tenemos deficiencia de este nutriente esencial para el cuerpo humano.

El doctor Omar Pajares habla sobre los beneficios de la Vitamina D

“La deficiencia de vitamina D es una de las principales causas de enfermedades autoinmunes, trastornos hormonales, fatigas y fibromialgia”, explica el doctor Omar. La luz solar es la principal fuente de este nutriente.

El experto aconseja que la mejor manera de aumentar los niveles de esta vitamina es la exposición al sol alrededor de 20 o 30 minutos diarios sin bloqueador.

¿Cuáles son los niveles óptimos?

Según estudios, los niveles adecuados oscilan entre 40 y 60 ng/ml, si en un examen médico está por debajo de la media, lo recomendable es tomar el sol diariamente o, si está en climas donde el sol no se deja ver, tomar suplementos, explica el doctor.

La Vitamina D es clave para el organismo Freepik

Riesgos por no obtener suficiente vitamina D

La falta de esta vitamina en el organismo puede hacer que sus huesos se vuelvan delgados y frágiles, incluso torcidos o arqueados durante el crecimiento del infante, según Mayo Clinic.

Algunas personas con riesgo de deficiencia de vitamina D son las personas con obesidad, de piel oscura y personas mayores de 65 años, explica la clínica.

Es imperativo consultar con su médico antes de automedicarse vitaminas orales; incluso tomando unos minutos al sol puede recuperar la vitamina D perdida.

*Por Álvaro Richard Real Martínez