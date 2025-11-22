LA NACION

Adiós a las manchas de pasta dental en la ropa: el truco casero que funciona en segundos

Un método sencillo y económico que permite remover las manchas de dentífrico sin arruinar las prendas; todos los detalles

El Universal (México)
Las manchas de pasta dental son un problema más común de lo que parece. Aparecen justo cuando más apuro tenemos o cuando menos lo esperamos y, en muchas ocasiones, arruinan momentáneamente la apariencia de nuestra ropa.

Aunque a simple vista puedan parecer inofensivas, estos residuos blancos pueden dejar marcas visibles si no se tratan adecuadamente. Además, algunas pastas dentales contienen agentes blanqueadores que complican mucho más su eliminación.

La técnica recomendada para evitar que la pasta dental deje marcas permanentes

Especialistas en limpieza textil destacan que actuar rápido es clave para evitar daños permanentes en las fibras. Sin embargo, no siempre se tiene ese lujo de tiempo para hacerlo en el momento. Por ello, a continuación se presenta cómo eliminar las manchas de pasta de dientes de tu ropa:

De acuerdo con el blog de recomendaciones de Tide, estos son los pasos a seguir:

  • Paso 1: Eliminá el exceso

Enjuagá la prenda con agua fría para diluir la mancha.

  • Paso 2: Tratá la mancha

Colocá tu producto quitamanchas preferido directamente sobre la mancha de pasta de dientes. Asegurate de que quede cubierta completamente y dejalo actuar durante 5 minutos.

  • Paso 3: Prepará tu lavarropas
El paso a paso para sacar las manchas de pasta dental de la ropa

Prepará como normalmente lo harías tu carga del lavarropas

  • Paso 4: Lavá la prenda

Sin enjuagar el detergente, colocá la prenda en el lavarropas con otras prendas. Dejar el detergente en la mancha le dará a tu lavado un mayor poder de limpieza.

  • Paso 5: Retirá la prenda y revisá

Al finalizar el ciclo, retira las prendas del lavarropas inmediatamente. Si la mancha no desapareció con el lavado, hay que repetir los pasos anteriores antes de ponerla a secar.

TIP: Siempre es importante revisar las prendas que querés limpiar y aplicar las medidas o remedios necesarios antes de ponerlas a secar, ya que si no pueden fijarse las manchas.

*Por Nara Muñoz

