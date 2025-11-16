LA NACION

El truco infalible para cuidar tu calzado y evitar que se deteriore con el paso del tiempo

Qué tener en cuenta para preservar el estado de los zapatos; los materiales necesarios para dejarlos como nuevos

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
El Universal (México)
Cómo hacer para que tus zapatos queden como nuevos
Cómo hacer para que tus zapatos queden como nuevosunsplash

Los zapatos son un clásico en cualquier guardarropa gracias a su durabilidad, elegancia y versatilidad. Sin embargo, en su interior, existe un material natural que puede resecarse, cuartearse o llenarse de arrugas con el uso diario.

Este tipo de calzado debe recibir un cuidado adecuado para asegurar su durabilidad, por eso es fundamental aprender a hidratarlos correctamente para mantenerlos como nuevos.

Cómo cuidar los zapatos para que duren más tiempo
Cómo cuidar los zapatos para que duren más tiempoUnsplash

Es por eso que existe un truco infalible que expertos y amantes de los calzados recomiendan para conservar su textura, flexibilidad y brillo original.

El truco infalible para hidratar los zapatos

Con este sencillo truco, tus zapatos se mantendrán hidratados y evitarás tener que reemplazarlos constantemente, lo cual también se traduce en un ahorro significativo.

Materiales:

  • Crema hidratante corporal sin fragancia o crema para cuero.
  • Paño suave de algodón o microfibra.
  • Cepillo para calzado o cepillo de cerdas suaves.
  • Opcional: aceite de coco.

Modo de uso:

  • Limpiá el calzado: retirá polvo y suciedad con un cepillo suave y si la piel -en su interior- tiene manchas, pasá un paño húmedo ligeramente y dejá secar sin exponer al sol.
  • Aplicá la crema hidratante: colocá una pequeña cantidad de crema hidratante corporal sin perfume sobre el paño y distribuí en movimientos circulares. La crema penetra la piel y actúa como un nutritivo natural, evitando que se agriete o endurezca.
  • Dejá reposar: permite que absorba la hidratación por al menos 20 a 30 minutos. No uses el calzado durante ese tiempo.
  • Pulido final: con otro paño limpio, frotá suavemente para devolver el brillo natural y eliminar exceso de crema.
  • Repetí una vez al mes: para mantener tus zapatos siempre suaves y flexibles, lo ideal es hidratarlos cada tres a cuatro semanas.

Consejos adicionales para prolongar su vida útil

  • Antes de guardar el calzado, introducí formas o bolitas de papel para mantener su estructura.
  • Evitá exponerlos al sol directo o calor excesivo.
  • Si se mojan, dejalos secar a la sobra de manera natural sin usar secadora.
  • Alterná su uso para evitar desgaste acelerado.

¿Por qué la piel del calzado se reseca y se arruga?

La piel, al ser un material orgánico, necesita hidratación constante, es por eso que factores como el clima seco, la exposición al sol, el polvo, el sudor e incluso el simple contacto con el aire pueden provocar que pierda sus aceites naturales.

El truco para limpiar los zapatos y dejarlos como nuevos
El truco para limpiar los zapatos y dejarlos como nuevos

Cuando eso sucede, la superficie se vuelve rígida, se marcan pliegues y poco a poco aparecen las arrugas y grietas que deterioran el calzado.

El Universal (México)
Más leídas
  1. Los Pumas, Vélez-River, Boca, eliminatoria europea, la final Alcaraz-Sinner y el Abierto de Palermo
    1

    Agenda de TV del domingo: los Pumas, Vélez - River, Boca, final Alcaraz - Sinner y Abierto de Palermo

  2. Viajó a Cancún por su cumpleaños, tuvo un ACV y terminó en terapia intensiva: buscan recaudar US$50.000 para pagar los gastos
    2

    Viajó a Cancún por su cumpleaños, tuvo un ACV y terminó en terapia intensiva: buscan recaudar US$50.000 para pagar los gastos

  3. Un grito de desahogo que ni el diluvio pudo acallar: justicia por Cecilia
    3

    Un grito de desahogo que ni el diluvio pudo acallar: justicia por Cecilia

  4. Los Pumas van por el 6º lugar que los haga cabeza de zona en el Mundial y por el empate en el historial con Escocia
    4

    Los Pumas - Escocia, por el sexto puesto que garantiza ser cabeza de grupo en el Mundial

Cargando banners ...