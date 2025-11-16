El truco infalible para cuidar tu calzado y evitar que se deteriore con el paso del tiempo

Los zapatos son un clásico en cualquier guardarropa gracias a su durabilidad, elegancia y versatilidad. Sin embargo, en su interior, existe un material natural que puede resecarse, cuartearse o llenarse de arrugas con el uso diario.

Este tipo de calzado debe recibir un cuidado adecuado para asegurar su durabilidad, por eso es fundamental aprender a hidratarlos correctamente para mantenerlos como nuevos.

Es por eso que existe un truco infalible que expertos y amantes de los calzados recomiendan para conservar su textura, flexibilidad y brillo original.

El truco infalible para hidratar los zapatos

Con este sencillo truco, tus zapatos se mantendrán hidratados y evitarás tener que reemplazarlos constantemente, lo cual también se traduce en un ahorro significativo.

Materiales:

Crema hidratante corporal sin fragancia o crema para cuero.

Paño suave de algodón o microfibra.

Cepillo para calzado o cepillo de cerdas suaves.

Opcional: aceite de coco.

Modo de uso:

Limpiá el calzado : retirá polvo y suciedad con un cepillo suave y si la piel -en su interior- tiene manchas, pasá un paño húmedo ligeramente y dejá secar sin exponer al sol.

: retirá polvo y suciedad con un cepillo suave y si la piel -en su interior- tiene manchas, pasá un paño húmedo ligeramente y dejá secar sin exponer al sol. Aplicá la crema hidratante : colocá una pequeña cantidad de crema hidratante corporal sin perfume sobre el paño y distribuí en movimientos circulares. La crema penetra la piel y actúa como un nutritivo natural , evitando que se agriete o endurezca.

: colocá una pequeña cantidad de sin perfume sobre el paño y distribuí en movimientos circulares. La crema penetra la piel y actúa como un , evitando que se agriete o endurezca. Dejá reposar : permite que absorba la hidratación por al menos 20 a 30 minutos . No uses el calzado durante ese tiempo.

: permite que absorba la hidratación por al menos . No uses el calzado durante ese tiempo. Pulido final : con otro paño limpio, frotá suavemente para devolver el brillo natural y eliminar exceso de crema.

: con otro paño limpio, frotá suavemente para devolver el y eliminar exceso de crema. Repetí una vez al mes: para mantener tus zapatos siempre suaves y flexibles, lo ideal es hidratarlos cada tres a cuatro semanas.

Consejos adicionales para prolongar su vida útil

Antes de guardar el calzado, introducí formas o bolitas de papel para mantener su estructura.

para mantener su estructura. Evitá exponerlos al sol directo o calor excesivo .

. Si se mojan, dejalos secar a la sobra de manera natural sin usar secadora .

. Alterná su uso para evitar desgaste acelerado.

¿Por qué la piel del calzado se reseca y se arruga?

La piel, al ser un material orgánico, necesita hidratación constante, es por eso que factores como el clima seco, la exposición al sol, el polvo, el sudor e incluso el simple contacto con el aire pueden provocar que pierda sus aceites naturales.

El truco para limpiar los zapatos y dejarlos como nuevos

Cuando eso sucede, la superficie se vuelve rígida, se marcan pliegues y poco a poco aparecen las arrugas y grietas que deterioran el calzado.