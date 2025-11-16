El truco infalible para cuidar tu calzado y evitar que se deteriore con el paso del tiempo
Qué tener en cuenta para preservar el estado de los zapatos; los materiales necesarios para dejarlos como nuevos
- 3 minutos de lectura'
Los zapatos son un clásico en cualquier guardarropa gracias a su durabilidad, elegancia y versatilidad. Sin embargo, en su interior, existe un material natural que puede resecarse, cuartearse o llenarse de arrugas con el uso diario.
Este tipo de calzado debe recibir un cuidado adecuado para asegurar su durabilidad, por eso es fundamental aprender a hidratarlos correctamente para mantenerlos como nuevos.
Es por eso que existe un truco infalible que expertos y amantes de los calzados recomiendan para conservar su textura, flexibilidad y brillo original.
El truco infalible para hidratar los zapatos
Con este sencillo truco, tus zapatos se mantendrán hidratados y evitarás tener que reemplazarlos constantemente, lo cual también se traduce en un ahorro significativo.
Materiales:
- Crema hidratante corporal sin fragancia o crema para cuero.
- Paño suave de algodón o microfibra.
- Cepillo para calzado o cepillo de cerdas suaves.
- Opcional: aceite de coco.
Modo de uso:
- Limpiá el calzado: retirá polvo y suciedad con un cepillo suave y si la piel -en su interior- tiene manchas, pasá un paño húmedo ligeramente y dejá secar sin exponer al sol.
- Aplicá la crema hidratante: colocá una pequeña cantidad de crema hidratante corporal sin perfume sobre el paño y distribuí en movimientos circulares. La crema penetra la piel y actúa como un nutritivo natural, evitando que se agriete o endurezca.
- Dejá reposar: permite que absorba la hidratación por al menos 20 a 30 minutos. No uses el calzado durante ese tiempo.
- Pulido final: con otro paño limpio, frotá suavemente para devolver el brillo natural y eliminar exceso de crema.
- Repetí una vez al mes: para mantener tus zapatos siempre suaves y flexibles, lo ideal es hidratarlos cada tres a cuatro semanas.
Consejos adicionales para prolongar su vida útil
- Antes de guardar el calzado, introducí formas o bolitas de papel para mantener su estructura.
- Evitá exponerlos al sol directo o calor excesivo.
- Si se mojan, dejalos secar a la sobra de manera natural sin usar secadora.
- Alterná su uso para evitar desgaste acelerado.
¿Por qué la piel del calzado se reseca y se arruga?
La piel, al ser un material orgánico, necesita hidratación constante, es por eso que factores como el clima seco, la exposición al sol, el polvo, el sudor e incluso el simple contacto con el aire pueden provocar que pierda sus aceites naturales.
Cuando eso sucede, la superficie se vuelve rígida, se marcan pliegues y poco a poco aparecen las arrugas y grietas que deterioran el calzado.
- 1
Agenda de TV del domingo: los Pumas, Vélez - River, Boca, final Alcaraz - Sinner y Abierto de Palermo
- 2
Viajó a Cancún por su cumpleaños, tuvo un ACV y terminó en terapia intensiva: buscan recaudar US$50.000 para pagar los gastos
- 3
Un grito de desahogo que ni el diluvio pudo acallar: justicia por Cecilia
- 4
Los Pumas - Escocia, por el sexto puesto que garantiza ser cabeza de grupo en el Mundial