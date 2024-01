escuchar

Antes de las fiestas de Fin de Año, muchas personas hicieron la famosa lista de metas para cumplir nuevos objetivos a lo largo del 2024. Sin embargo, una psicóloga norteamericana se expresó en contra de esta práctica, en base a una cantidad de argumentos, a través de un video en su cuenta profesional de TikTok y sorprendió a más de un usuario.

Existen distintos rituales y costumbres que se realizan a Fin de Año, como el de comer 12 uvas en cada campanada de la medianoche, ponerse una vestimenta de determinado color para un objetivo en concreto o sentarse debajo de la mesa justo cuando comienza el nuevo año.

Domenicali-Rochelle comparte reflexiones sobre las relaciones humanas a través de su cuenta de TikTok Instagram: @desnateterapeuta

Existe, también, una costumbre que muchos piensan que es ideal para desarrollar todos los proyectos a lo largo del año: hacer un listado de metas. Pueden ir desde lograr un aumento de sueldo, bajar de peso, concretar una idea o cambiar su situación amorosa, entre muchas otras. Sin embargo, pocos saben cuál es el efecto contraproducente que puede tener esto.

La mujer en cuestión es Dena Domenicali-Rochelle, psicóloga y trabajadora social clínica de Nueva York, que comparte consejos sobre la salud mental en TikTok. En cambio, dio una sugerencia para que la persona alcance sus metas en 2024 (y no se trata de una lista).

La terapeuta señaló que el listado se trata de una “fantasía poco realista” que solamente hará “sentirte como un fracaso”, tal como apuntó en uno de sus últimos videos titulado como “A la m.... los propósitos de Año Nuevo”.

Domenicali-Rochelle señaló que esta actividad “aprovecha la seductora pero poco realista fantasía de la perfección”. Asimismo, explicó: “Quizás esta vez lo haga perfectamente, tal vez esta vez me dedique totalmente y no cometa ningún error”.

En este sentido, agregó: “Pero eso es una fantasía, y llegará el día, probablemente relativamente rápido, en el que no te sientas tan dedicado y realmente no te importe”. Esto hará que la persona se sienta como una fracasada cuando no se logre el objetivo porque estableció esta noción de perfección.

“Si te sientes fracasado, te sentirás tentado a decir ‘a la mie...’”, manifestó la psicóloga y luego añadió: “Y si dices ‘a la mie...’, entonces te descarrilarás por completo en cualquier cambio que quieras hacer”.

Pero alguien que quiera lograr sus metas a lo largo del año cuenta con una mejor idea. Para esto, Domenicali-Rochelle sugirió en el video: “Despertarte cada mañana y preguntarte: ‘¿Qué puedo hacer hoy que me ayude a conseguir lo que quiero a largo plazo?’”.

En este sentido, manifestó: “Sea lo que sea, asegúrate de que sea una expectativa realista y proponértelo hacerlo. Eso es todo. Así que tómalo un día a la vez”.

La terapeuta pidió que las personas se olviden del listado de propósitos de Año Nuevo a largo plazo porque no los va a ayudar. “Espero que esto haya sido útil”, concluyó y les deseó a sus más de 800 seguidores un feliz Año Nuevo.

La psicóloga comparte distintos videos sobre la salud mental en su cuenta de TikTok conocida como @desnateterapeuta. A cualquiera que le sirvió este consejo puede encontrar otros, sobre temáticas de salud mental, las emociones, autoestima y relaciones de todo tipo.