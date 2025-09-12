Así es por dentro el hotel más alto del mundo

En apenas dos meses se inaugurará el hotel más alto del mundo: el Ciel Dubai Marina. Ubicado en Dubai, se elevará 377 metros hacia el cielo y contará con una impresionante pileta en la azotea. Además, en su interior habrá un boliche que buscará batir el récord del club más alto del mundo, ya que ofrecerá vistas únicas y experiencias exclusivas para sus visitantes.

Las vistas desde el hotel prometen ser impactantes (Foto: Gentileza Ciel Dubai)

Cada habitación del hotel contará con ventanales de cristal que se extienden desde el suelo hasta el techo, con vistas impresionantes del horizonte de Dubái. En total, tendrá más de 1000 habitaciones y 147 suites distribuidas en 82 plantas. Garantizará, así, un nivel de exclusividad sin precedentes.

Con la construcción del nuevo hotel, sus accionistas aspiran a que se convierta en un récord mundial reconocido por Guinness (Foto: Gentileza Ciel Dubai)

Tanto en las habitaciones como en las suites, los huéspedes podrán disfrutar de panoramas espectaculares de la ciudad, combinando lujo, confort y una experiencia visual única que solo este hotel podrá brindar.

Con vistas impresionantes de la ciudad, los Atrios de Observación se ubicarán en la planta 81 y prometerán una vista única e inmersiva. El hotel contará con un gimnasio de última generación, un elegante salón, un spa de lujo, además de un podio y una piscina infantil para toda la familia.

Se inaugurará en noviembre de 2025 (Foto: Gentileza Ciel Dubai)

La verdadera joya será la pileta infinita color aguamarina, ubicada en la planta 76, que se convertirá en la más alta del mundo. Está inspirada en la energía y vitalidad de la ciudad. Además, las propuestas culinarias del hotel prometen llevar la gastronomía de lujo a un nuevo nivel, para combinar creatividad, sofisticación y un servicio exclusivo.

Según el sitio web oficial, The First Group Hospitality busca redefinir el futuro de la hotelería y ofrecer experiencias únicas a sus huéspedes a través de un enfoque innovador y una oferta de productos de primer nivel. Su experiencia en integrar servicios personalizados con colaboraciones de vanguardia permite que tanto huéspedes como socios alcancen “nuevas alturas”.

En el interior también habrá un club, que buscará batir el récord del más alto (Foto: Gentileza Ciel Dubai)

En cuanto a la gastronomía, según indicó The Sun, los huéspedes tendrán la opción de visitar el galardonado Tattu Dubai, un restaurante asiático distribuido en tres niveles hacia la parte superior del hotel. Además, el hotel contará con Risen Café y una panadería artesanal, que ofrecerá delicias recién horneadas elaboradas con ingredientes locales.

Otro espacio destacado será West 13, un restaurante de cocina mediterránea con cocinas abiertas, donde se podrán disfrutar pastas hechas a mano, estaciones de gyro griego, tacos y mezze. Todos estos elementos están pensados para ofrecer a los huéspedes una experiencia de alojamiento sin precedentes, que lo diferencian de cualquier otro.

El hotel más alto del mundo consta de 75 plantas, 528 habitaciones y es reconocido por su fachada dorada (Foto: Gentileza Record Guiness)

Cabe destacar que, según el sitio oficial de Guinness World Records, el hotel más alto actualmente es el Gevora Hotel (EAU), que mide 356,33 m. de altura desde el nivel del suelo hasta la cima. Fue inaugurado en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el 9 de febrero de 2018. Consta de 75 plantas, 528 habitaciones y es reconocido por su fachada dorada.