Así tenés que limpiar tu horno eléctrico para garantizar un funcionamiento óptimo y prolongar la vida útil

El horno eléctrico es uno de los aliados más versátiles en la cocina moderna, pero también suele ser uno de los aparatos que más sufre por su uso constante, por lo que resulta importante saber cómo limpiar su interior para mantener su funcionamiento eficiente y prolongar su vida útil.

Este electrodoméstico destaca por ser una alternativa intermedia entre la cocción tradicional con gas y el uso sencillo del microondas.

Sin embargo, a diferencia de otros aparatos, su higienización requiere un cuidado especial, debido a que cuenta con resistencias expuestas y componentes sensibles, por lo que no se puede usar cualquier producto.

El bicarbonato de sodio es clave a la hora de limpiar el horno eléctrico

Teniendo en cuenta esto, FastKlean UK, empresa especializada en limpieza, recomienda manipular el horno cuando esté apagado, completamente frío y desconectado del tomacorriente.

La compañía también aconseja retirar las rejillas de cada nivel y accesorios para poder llegar a espacios estrechos sin problema y desinfectar estas piezas por separado con un poco de jabón o vinagre.

Para la limpieza del interior, los expertos sugieren evitar el uso de esponjas metálicas o productos químicos que puedan afectar el esmalte del electrodoméstico.

En su lugar, consideran que una mezcla casera es la mejor opción, no solo para cuidar las paredes, sino también para remover la grasa y los residuos incrustados de forma segura.

Herramientas para una limpieza óptima

Guantes de goma para proteger las manos.

Paños suaves.

Esponjas no abrasivas.

Vinagre o bicarbonato de sodio.

El microondas debe ser limpiado con regularidad para evitar los malos olores (Foto: FreeP¡CK)

Antes de iniciar con el mantenimiento del horno eléctrico, es importante elaborar una mezcla de agua y vinagre o una pasta espesa de bicarbonato de sodio con agua.

Posteriormente, se debe aplicar la solución sobre las superficies internas y dejarla actuar unos minutos antes de frotar suavemente con una esponja o paño de microfibra.

Para la puerta de vidrio, se puede emplear la misma pasta y agregar un poco de vinagre blanco, ya que esta combinación facilita la limpieza sin dañar el material.

*Por Stephany Guzmán Ayala