Así terminará la humanidad: los científicos revelaron qué nos llevará a la destrucción

Durante siglos la humanidad se preguntó cómo llegará su final. Esto llevó desde la creación de profecías bíblicas y teorías apocalípticas hasta hipótesis científicas más modernas. Pero, según los especialistas, la verdadera amenaza no proviene del espacio exterior ni de un desastre natural inevitable, sino de nosotros mismos.

Los científicos coinciden en que los tres principales factores de riesgo existencial son el armamento nuclear, la inteligencia artificial descontrolada y el cambio climático, todos ellos consecuencia directa de la acción humana.

Los armamentos nucleares son una de las grandes amenazas para la humanidad (Foto: FreeP¡CK)

Desde que J. Robert Oppenheimer, el “padre de la bomba atómica”, pronunció la famosa frase “Me he convertido en la muerte, la destructora de mundos” en 1945, la humanidad vive bajo la sombra del poder nuclear. Aunque los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki siguen siendo los únicos ataques atómicos en la historia, los expertos advierten que basta un error o una mala interpretación para detonar un conflicto sin precedentes.

“El uso de armas nucleares podría acabar con la civilización en cuestión de horas”, explicó el Dr. Rhys Crilley, investigador de la Universidad de Glasgow, en diálogo con MailOnline. “El cambio climático avanza lentamente, pero las armas nucleares representan la posibilidad de una devastación total e instantánea del planeta”, analizó. Actualmente, nueve países poseen arsenales nucleares confirmados, entre ellos se encuentran: Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte.

Incluso en varias oportunidades la humanidad estuvo a punto de desaparecer por los conflictos bélicos mundiales. Uno de los episodios más recordados fue el de Vasili Arkhipov, el oficial soviético que en 1962 impidió el lanzamiento de un misil nuclear durante la Crisis de los Misiles en Cuba, evitando una guerra total entre Estados Unidos y la Unión Soviética. “Ni siquiera es necesaria una declaración de guerra, basta un mal cálculo para que todo termine”, remarcó el Dr. Rhys Crilley.

¿Por qué el avance de la inteligencia artificial (IA) podría poner en peligro a la humanidad?

Pero, las bombas no son el único peligro que los seres humanos crearon. Para muchos investigadores, la inteligencia artificial (IA) representa una amenaza igual o incluso mayor. El científico Geoffrey Hinton, conocido como el “padrino de la IA”, advirtió que existe entre un 10% y un 20% de probabilidades de que la inteligencia artificial acabe provocando el colapso de la civilización.

“Nunca antes habíamos tenido que lidiar con seres más inteligentes que nosotros mismos. En algún momento, probablemente dentro de los próximos 20 años, desarrollaremos sistemas más inteligentes que los humanos. Y eso es realmente aterrador”, alertó Hinton en una entrevista con BBC Radio 4.

Elon Musk explicó el peligro de la inteligencia artificial

El Centro para la Seguridad de la IA emitió un comunicado firmado por decenas de investigadores en el que insta a los gobiernos a considerar la inteligencia artificial una amenaza global al mismo nivel que una pandemia o una guerra nuclear. “Mitigar el riesgo de extinción por IA debe ser una prioridad mundial”, sostiene el texto.

Elon Musk, el CEO de Tesla y SpaceX, fue otro de los que sentenció un escenario bastante oscuro sobre lo que puede provocar este tipo de tecnología. “Creo que hay alguna posibilidad de que acabe con la humanidad”, advirtió. Según informó el medio Business Insider, estas declaraciones las dio en el “Great AI Debate”, un seminario de cuatro días que se llevó a cabo a principios de marzo para instruir a más personas sobre las nuevas herramientas inteligentes.