La tradición del uso de plantas para la prosperidad económica suma adeptos mediante prácticas ligadas a la cultura del Feng Shui. Diversas civilizaciones asocian especies vegetales específicas con el éxito y la estabilidad financiera desde la antigüedad.

Atraer la riqueza: la hoja que tenés que llevar encima para “magnetizar” la abundancia

El laurel funciona como un talismán necesario para atraer las buenas noticias y el éxito material. Los interesados deben colocar un par de hojas de esta planta dentro de su billetera, cartera o mochila de uso diario. El método exige que los ejemplares vegetales luzcan frescos y completos para garantizar la circulación de la energía.

Ritual con laurel para atraer el dinero

Cuál es el origen histórico y el significado del laurel

La carga simbólica de esta planta proviene de tradiciones muy antiguas vinculadas al éxito militar y el poder divino. Javier Salazar Rincón, investigador de la Universidad en La Seu d’Urgell, España, sostiene que en la antigua Grecia este arbusto sirvió para “honrar y venerar a ciertos hechos y deidades”.

La mitología conecta la especie con el dios Apolo. La ninfa Dafne tomó la forma de este árbol para evitar el acoso de la deidad. Ante este suceso, el dios de la naturaleza proclamó al vegetal como símbolo de gloria para su culto.

La historia romana también registra el valor místico de la planta: el médico y botánico griego Dioscórides describió en el capítulo 86 de su obra Libro I una leyenda sobre el emperador Augusto. El autor relata que: “Un águila enviada de Júpiter dejó caer en el regazo de Drusilla, mujer de Augusto, una gallina muy blanca, la cual llevaba en el pico un ramillo de laurel cargado de bayas muy olorosas”.

El método del Feng Shui exige que los ejemplares vegetales luzcan frescos y completos (Fuente: Pexels)

La plantación de ese ramo trajo abundancia inmediata. Dioscórides afirma: “Coronaban también con laurel, antiguamente, a todos los vencedores, y, como el olivo, era señal de paz, así siempre el laurel significaba victoria”.

Pasos para realizar el ritual de abundancia con éxito

La efectividad del talismán depende de una serie de pasos precisos que el usuario debe ejecutar con atención. El primer requisito técnico consiste en limpiar una de ellas, tomarla con las dos manos y cerrar los ojos.

En ese momento, la persona visualiza la llegada de recursos económicos a su vida. El Feng Shui recomienda ubicar las hojas en un compartimento donde haya dinero de forma permanente. El contacto físico entre el material orgánico y los billetes potencia el efecto de atracción.

El arbusto mantiene su vigencia actual como un elemento central en la estética de la fortuna Gemini

Una recomendación habitual consiste en introducir tres hojas de la planta y doblarlas junto con un billete de cualquier valor. Este pequeño envoltorio cumple funciones de protección y llama al amor y la salud. Existe una advertencia fundamental para quienes aplican este conocimiento: la billetera nunca debe quedar vacía.

La higiene energética del amuleto requiere mantenimiento constante. Las personas deben cambiar las hojas de laurel cada mes. Esta renovación permite que las energías estancadas se retiren y den lugar a nuevas oportunidades.

El ejercicio de sustitución mensual funciona como un recordatorio de los objetivos financieros personales. El laurel conserva su estatus de símbolo de triunfo tras milenios de uso en diversas culturas.

