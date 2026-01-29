Por qué deberías poner una hoja de papel de diario en el fondo del tacho de basura: el truco que pocos conocen

El tacho de basura, un elemento central en la dinámica de cualquier cocina, a menudo se convierte en un foco de preocupación debido a los olores putrefactos que desprende. Estos aromas, los cuales resultan de la descomposición de materia orgánica y la proliferación de bacterias y hongos, pueden propagarse rápidamente por todo el hogar, lo que incluso atrae plagas como las moscas, especialmente en épocas cálidas. Sin embargo, existe un método poco conocido y altamente eficaz para combatir este problema desde su origen: el uso de papel de diario en el fondo del recipiente.

El secreto reside en la capacidad del papel para retener los líquidos que se desprenden de los desechos orgánicos en descomposición. Estos jugos son el principal caldo de cultivo para las bacterias que generan los malos olores. Al colocar una o varias hojas de papel de diario en el fondo del tacho, antes de introducir la bolsa de residuos, se crea una barrera absorbente que impide que estos líquidos se acumulen y estanquen. De este modo, se ralentiza significativamente el proceso de putrefacción y se evita que los olores se intensifiquen y se filtren fuera de la bolsa.

Entre los múltiples usos para el papel de diario viejo, también se destaca su utilidad para limpiar vidrios

Este truco, sumamente económico y de fácil aplicación, forma parte de una serie de estrategias para mantener un ambiente saludable en el hogar. La higiene es primordial para prevenir problemáticas mayores, como la aparición de insectos y la propagación de gérmenes. Isis Lamphier, epidemióloga del Moffitt Cancer Center en Tampa, Florida, explicó a The New York Times que el tacho de basura es un foco importante de bacterias perjudiciales. Por ello, la implementación de hábitos de limpieza y el uso de soluciones prácticas como el papel de diario son fundamentales.

Además del papel de diario, existen otras técnicas complementarias que potencian este efecto. Una de ellas es espolvorear bicarbonato de sodio en el fondo del tacho antes de poner la bolsa. Este polvo natural posee propiedades absorbentes que neutralizan los malos olores generados por las bacterias. Para un resultado óptimo, se puede aplicar directamente o sobre una servilleta de papel, que a su vez complementaría la acción del papel de diario en la base.

Para evitar los malos olores en la cocina es fundamental seguir estos pasos Freepik

La limpieza regular del tacho, incluso cuando se utiliza bolsa, es crucial. Aunque parezca un detalle menor, la suciedad y los hongos pueden traspasar el plástico y adherirse a las paredes del recipiente. Realizar una limpieza con lavandina y detergente después de cada uso o vaciado prolonga la higiene y desinfecta el material, dejándolo listo para el siguiente ciclo de desechos. También es vital considerar la ubicación del tacho: el calor y la humedad aceleran la descomposición de residuos como cáscaras de fruta y restos de comida. Por lo tanto, evitar la exposición directa al sol o a fuentes de humedad, y en verano, colocarlo en un lugar fresco o ventilado, preferentemente al exterior en la sombra o cerca de una ventana, contribuirá a mitigar los olores.

Finalmente, el uso de elementos naturales como el limón o esencias aromáticas puede ofrecer una capa adicional de protección. El ácido cítrico del limón no solo neutraliza olores, sino que también combate bacterias y hongos. Verter jugo de limón en el fondo del tacho antes de la bolsa, o empapar servilletas de papel (que también podrían ser hojas de diario) con esencia de árbol de té o aceites florales y colocarlas en el fondo, liberará aromas frescos y ayudará a eliminar las bacterias causantes del mal olor.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA