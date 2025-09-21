Buenos administradores
No esperes que alguien más solucione tu vida; en tu interior ya existe un potencial de habilidades que quizás todavía no descubriste
Mucha gente se queda a vivir en su pasado. ¿Qué deberíamos hacer con las historias que hemos vivido? Lo aconsejable es cancelar nuestro pasado, lo cual significa aprender del dolor que experimentamos la lección que este vino a enseñarnos. Pero, de ningún modo, tenemos que quedarnos a vivir en él eternamente.
A eso que te sucedió, y que tal vez te sacudió al punto de transformar tu vida, tenés que sacarle algún provecho. No tiene que ser en vano. Pero recordá que solamente vos, y nadie más que vos, tenés la capacidad de abordar y resolver todas tus cuestiones. Es válido, si lo necesitás, conseguir ayuda o buscar un consejo; pero es uno mismo siempre el que tiene que ocuparse de su vida.
A menudo, cuando resolvemos un problema, nos preguntamos: “¿Por qué no lo resolví antes? ¿Por qué di tantas vueltas?”. ¿Te ha pasado? Seguramente sí. Por eso, no esperes que alguien más solucione tu vida. No necesitás nada de afuera: en tu interior ya existe un potencial de habilidades que quizás todavía no descubriste.
“Pero, Bernardo, vos no tenés idea de mi situación. ¿Cómo hago para salir adelante?”, tal vez pienses. Permitime decirte que muchas personas me han hecho la misma pregunta. Y mi respuesta siempre es la misma: cuando uno se siente perdido, debe entrar en contacto con su creatividad, con esa fuente inagotable dentro de nosotros, donde están todas las respuestas. Sin embargo, aun cuando precises la asistencia de un profesional, tené en cuenta que la única persona que puede determinar cómo vas a pensar, cómo te vas a sentir, cómo vas a reaccionar frente a las circunstancias y cómo vas a actuar en base a ello, sos vos. Son decisiones que te corresponden exclusivamente a vos.
Todos los seres humanos fuimos creados con la libertad de elegir, lo que conocemos como “libre albedrío”. Cada persona tiene la capacidad de decidir qué aceptar y qué rechazar en su vida. Sea cual sea el camino que elijas, no olvides que contás con la libertad de determinar tus pensamientos, tus actitudes y tus acciones.
Cuando logramos declarar: “Pase lo que pase, soy yo quien decide vivir según mis elecciones y mis decisiones”, permanecemos fieles a nosotros mismos. De esa manera, dejamos de ser víctimas de las circunstancias o de los demás, para convertirnos en verdaderos administradores de nuestra propia vida. Y es desde ese lugar de libertad y responsabilidad que podemos confiar en que todo lo que emprendamos ¡nos saldrá bien!
