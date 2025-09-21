Cuándo será el punto máximo del eclipse solar de este domingo y desde dónde observarlo

Una vez más, el cielo brindará un espectáculo digno de admirar, ya que este 21 de septiembre llega el Eclipse Solar parcial, uno de los eventos astronómicos más esperados del 2025.

Aunque no se oscurecerá el día por completo, este fenómeno, en el que la Luna se coloca entre nuestro planeta y el Sol, y tapa solo una parte de su luz, promete ser un momento especial para quienes disfrutan de mirar hacia arriba y maravillarse con los caprichos del universo.

El próximo eclipse solar parcial será el 14 de enero de 2029 (Frepick/@starline) (Frepick/@starline)

Con sus juegos de sombras y luces, los eclipses siempre despiertan curiosidad y asombro. Ya sea que lo observes con filtros especiales, en compañía de amigos o simplemente sigas la transmisión en línea, este fenómeno es una oportunidad perfecta para recordar lo pequeños que somos frente al cosmos y lo grandioso que puede ser detenerse, por unos minutos, a contemplar el cielo.

¿A qué hora será el punto máximo del Eclipse Solar parcial de septiembre de 2025?

De acuerdo con Star Walk -la aplicación interactiva de astronomía-, el Eclipse Solar comenzará a partir de las 17:29 GMT (14:29, hora de Argentina) y finalizará a las 21:53 GMT (18:53, hora de Argentina).

Esto quiere decir que su duración total será de aproximadamente 264 minutos; sin embargo, esta cifra puede variar según la parte de la Tierra desde donde se observe.

El fenómeno alcanzará su punto máximo a las 19:41 GMT (16:41, hora de Argentina), momento en el que la Luna cubrirá cerca del 80% del disco solar, según información del portal citado.

El próximo eclipse solar será el próximo 12 de agosto de 2026 Archivo

¿Desde dónde podrá verse este Eclipse?

Este evento podrá apreciarse con claridad en Australia, Nueva Zelanda, la Antártida y vastas extensiones del los océanos Pacífico y Atlántico.

Por Nara Muñoz