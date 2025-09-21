Juana Viale se lució con un look acorde al Día de la Primavera y un peinado con fresias naturales

Juana Viale sorprendió a todos los espectadores con un look floral con motivo del inicio de la primavera. En la apertura del Almorzando con Juana (eltrece), la conductora y actriz lució un diseño de Gino Bogani particular para la ocasión. Además, portó un tocado distintivo en su cabeza para coronar la fecha importante.

Fiel a su estilo disruptivo y alegre, Viale ingresó al estudio y desfiló hacia la cámara. A diferencia de ocasiones anteriores donde, debido a la temporada de invierno, escogió atuendos más cerrados, aquí optó por un vestido más suelto, de escote recto y con un tajo en medio para darle más vuelo. De esta manera, marcó el regreso de sus outfits osados.

El vestido de Viale estuvo compuesto de una pollera al bies, lo que le proporcionó vuelo y soltura Fuente: Instagram/@lamesazaarg

“Feliz primavera para todos. Hoy es un día épico, sé que el viernes cayó granizo en algunas partes”, introdujo la conductora. Luego de inmediato dio paso a la presentación de su look. “Traje un vestido de strapless en gasa con estampados en paños violetas y estampado con flores. La pollera es al bies y galines, también estampada, con grupos de violetas sueltas y tiene un cinturón de tafetas”, describió y sentenció: “Aprecialo”.

En cuanto al peinado, se llevó todas las miradas, ya que se trató de un tocado con flores naturales que formaron una corona para sujetar el rodete que quedó invisible. “Son fresias”, especificó la conductora. Por su parte, el maquillaje se compuso de colores violáceos para no desentonar con el resto del outfit.

El look con el que Juana Viale recibió la primavera

Por último, calzó un par de zapatos con tacón de aguja en tono plateado y en esta ocasión no llevó puesta bijouterie. Solo la corona de flores en su cabeza.

A pocos minutos de haber iniciado su programa, la producción compartió en las redes sociales de La Mesaza un reel en donde Viale enseñó en detalle el vestido de Bogani. De inmediato, en la sección de comentarios, los espectadores que siguen el programa desde siempre, se manifestaron con distintos elogios, como: “Bellísima”; “Hermoso el vestido”; “Juana estás bellísima” y “Una primavera completa”.

Para estar en composé con el inicio de la estación del año, decoraron la mesa con pétalos de flores. E incluso Jimena Monteverde -que suele acompañar los estilos que luce Juana Viale-, aquí también aprovechó y portó un traje de cocinera con un estampado en la gama del rosa. Además, los invitados fueron recibidos con servilletas que imitaban a las rosas.

El vestido de Juana Viale fue de escote recto con flores estampadas en tonos violetas para representar la primavera Fuente: Instagram/@lamesazaarg

Quienes asistieron este domingo al Almorzando con Juana fueron: Franco Masini, Pilar Gamboa, Julieta Díaz, Pablo Ruiz y Roberto Peña.

La reacción de los usuarios al look de Juana Viale (Fuente: Instagram/@lamesazaarg)

Cabe remarcar que hace días Juana Viale se lanzó en dos proyectos personales que le generan mucha ilusión. El primero se vinculó con una carrera que corrió fuera de la Argentina, algo que manifestó el viernes en sus redes sociales. Después de competir en la Media Maratón de Buenos Aires, dejó en claro que ese es el camino que estaba decidida a continuar.

Además, indicó el comienzo de RCP, un programa de streaming que se emitió y que aún está guardado en el canal Carnaval. Allí comparte la mesa con otros famosos donde, además de cenar, hablan de cuestiones cotidianas.