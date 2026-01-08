Científicos plantearon su preocupación sobre que la basura espacial pueda llegar a chocar con aviones este año

La creciente acumulación de basura espacial en la órbita terrestre baja volvió a encender las alarmas entre científicos y agencias espaciales. Investigadores vinculados a la NASA advirtieron que el aumento sostenido de desechos en el espacio eleva el riesgo de qué fragmentos que reingresan a la atmósfera puedan interferir con el tráfico aéreo, e incluso colisionar con aviones comerciales durante 2026.

Se conoce como órbita terrestre baja a la región orbital ubicada entre los 160 y 1930 kilómetros de altura, que es hoy una de las zonas más congestionadas del espacio cercano a la Tierra. Allí se concentran miles de satélites activos y una enorme cantidad de restos de misiones espaciales pasadas, que incluyen desde fragmentos de cohetes hasta piezas desprendidas por colisiones. Se estima que en esta región existen más de 40.000 objetos rastreables, sin contar los fragmentos más pequeños, difíciles de detectar.

Según los expertos, existen altas posibilidades de que la basura espacial desorbite y colisione con una aeronave en 2026 (Foto: Creada con IA)

La preocupación que hoy resaltan los investigadores no es nueva, sino que fue planteada en 1978 por los científicos de la NASA, Donald Kessler y Burton Cour-Palais. Ellos hablaron por primera vez del síndrome de Kessler, una teoría que advierte que la órbita baja podría volverse tan congestionada que una colisión generaría una reacción en cadena de impactos sucesivos.

De concretarse ese escenario, el daño no se limitaría al espacio, sino que incluiría la destrucción de satélites esenciales, que afectarían sistemas clave para la vida moderna, como las telecomunicaciones, la navegación GPS, la producción agrícola, el monitoreo climático y los vuelos internacionales.

¿Por qué la basura espacial podría afectar a la aviación?

Uno de los mayores temores actuales es que fragmentos de basura espacial que reingresan sin control atraviesen zonas de alto tránsito aéreo. A diferencia de lo que suele imaginarse, el riesgo no se limita a grandes restos incandescentes cayendo desde el cielo, sino también a partículas pequeñas, capaces de causar daños severos.

Según un estudio publicado a comienzos de 2025, existe un 26% de probabilidad de que desechos espaciales reingresen sobre algunos de los espacios aéreos más transitados del planeta durante 2026. Esto equivale a más de una posibilidad entre cuatro.

El ingeniero del sistema de escombros de la Agencia Espacial Europea, Benjamin Virgili Bastida, explicó a la revista Space, que incluso fragmentos diminutos pueden resultar peligrosos. “Las aeronaves pueden verse afectadas por escombros mucho más pequeños. Volar a través de cenizas volcánicas ya es riesgoso por las partículas microscópicas, algo similar podría ocurrir con los desechos espaciales al reingresar en la atmósfera”, indicó.

¿Cómo podría ser eliminada la basura espacial?

Una de las situaciones más temidas es que estos fragmentos ingresen en los motores de un avión, lo que podría provocar fallas técnicas graves y una caída en picada de la aeronave.

Las advertencias tomaron mayor relevancia tras un episodio ocurrido en el verano de 2025, cuando una nave de SpaceX reingresó a la atmósfera terrestre sobre el espacio aéreo europeo. El evento obligó a cierres preventivos de rutas aéreas y generó demoras, además de reabrir el debate sobre cómo gestionar este tipo de riesgos para toda la sociedad.

Aunque hasta ahora no se registraron accidentes aéreos causados por basura espacial, los expertos coinciden en que la suerte no puede ser la única estrategia frente a un problema en crecimiento. Así que, mientras se desarrollan sistemas de monitoreo, control y limpieza de estos desechos, los científicos insisten en la necesidad de generar protocolos más estrictos para reentradas controladas y coordinación con la aviación civil.