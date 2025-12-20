Cinco ideas fáciles para decorar tu mesa navideña y dejarla como de película

La mesa navideña es mucho más que el lugar donde se sirve la comida, es el espacio de encuentro de toda la familia, donde surgen largas charlas y las fotos más divertidas. Por eso, no hace falta gastar de más ni ser un experto en decoración para lograr un efecto impactante en los comensales. Con algunos detalles simples, económicos y bien pensados, es posible transformar la mesa en un espacio acogedor. A continuación te dejamos, cinco ideas fáciles para lograrlo sin complicaciones.

1. Moños y lazos

Los moños y lazos en tonos clásicos como rojo, bordó, blanco o rosa aportan un toque romántico y cuidado a la mesa. Se pueden usar para atar las servilletas, decorar el tallo de las copas o sumar un pequeño toque personal al centro de mesa. Funcionan tanto con cintas de tela como con papel o hilo, y elevan la presentación sin esfuerzo.

Los moños son un detalle delicado que suma encanto (Foto: FreeP¡CK)

2. Elementos naturales

Las ramas de pino, eucalipto o romero son grandes aliadas a la hora de decorar. Pueden usarse como guirnaldas sobre la mesa, alrededor de las fuentes o incluso como base para un centro simple. Además de aportar textura y color, suman aroma y conectan la decoración con lo natural, una tendencia que crece en las fiestas, más aún en aquellas casas que deciden hacer la mesa navideña al aire libre.

3. Servilletas temáticas

Cambiar las servilletas puede parecer un detalle sin importancia, pero las mismas pueden transformar por completo la mesa. Se pueden conseguir de tela, con estampas, a cuadros, con motivos o tejidas. Si no hay servilletas especiales, una alternativa es doblarlas de forma original o sumarle un lazo, una ramita o una tarjeta con el nombre de cada invitado para hacerlo más personalizado.

A su vez, recibir a los invitados con productos nuevos, aunque no sean de mucho costo, siempre hace sentir a las personas más felices por ver que se preocuparon por ellos. El influencer Gastón Williams, conocido por su canal de TikTok @decasa.style, propuso decorar las servilletas con blondas de papel, que son las que se usan mucho en repostería y manualidades. Con ellas enseñó a formar un pequeño Papa Noel en tres simples pasos:

Se corta la blonda de papel a la mitad.

Con un fibrón se dibuja una carita.

Se coloca en las servilletas.

Cómo decorar de forma fácil y económica las servilletas

4. Centros de mesas simples

Los centros de mesas son el toque ideal para llamar la atención en Navidad, sin recargar mucho la mesa. Se pueden usar velas que, como cada año, son las grandes protagonistas de la decoración navideña. La clave está en saber combinarlas en diferentes alturas y mezclarlas con ramas naturales, piñas o pequeños adornos hechos a mano.

5. Adornos hechos a mano

Los adornos de fieltro, papel madera, cartón o materiales reciclados suman calidez y personalidad. Pueden colocarse sobre los platos, entre las velas o como pequeños detalles distribuidos en la mesa. Además de ser una opción económica, refuerzan una decoración más consciente y cuidan al medioambiente.

A su vez, muchas personas para pasar el tiempo suelen recolectar materiales y ponerlos como una actividad divertida para hacer en familia o con amigos mientras se espera a la llegada de la medianoche.