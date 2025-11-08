Comió la última empanada que hizo su mamá antes de morir y el video hizo llorar a todos

La usuaria brasileña de TikTok Dani Vidotto (@eudanividotto) emocionó a miles de personas en las últimas horas al compartir un video impactante. En la grabación, la joven documenta el momento en que decide comer la última empanada congelada que su madre había preparado antes de morir. “Comiéndome la última empanada congelada que mi madre dejó antes de fallecer”, escribió Dani en el texto que acompaña el video, anticipando el peso emocional del momento.

Desde los primeros segundos la joven se muestra en un momento muy íntimo y personal. Dani se filma en silencio, mirando la cámara mientras sostiene la empanada que había conservado durante meses. A medida que da cada bocado, su expresión se transforma. Los recuerdos junto a su madre en la infancia, la adolescencia y gran parte de su adultez parecen volver uno a uno, y las lágrimas comienzan a aparecer.

El registro no solo muestra un simple almuerzo a la luz del día, sino un rito de despedida que organizo ella misma para su madre. A través de ese gesto, la joven convirtió un plato cotidiano en un símbolo de amor materno. “Lo grabé para no olvidar jamás este momento”, escribió sobreimpreso en la pantalla, dejando en claro que su intención no era viralizar el dolor, sino honrar el recuerdo de su madre y su pasión por las artes culinarias.

En un momento del video Dani rompe en llanto. La cámara capta su vulnerabilidad mientras su familia se acerca a contenerla. “Me alegra muchísimo seguir teniéndolos a ustedes”, expresó entre lágrimas, dirigiéndose a sus seres queridos que la acompañaron en este último adiós. Al final, decidió cerrar el video con una frase que resume todo el significado de su contenido: “No es fácil vivir el duelo, pero siempre queda un recuerdo”.

Con este ritual la joven brasileña decidió despedir a su mamá (Foto: Redes Sociales)

La publicación superó rápidamente los dos millones de reproducciones y generó miles de comentarios de apoyo. “Tu mamá estaría orgullosa de vos”, “Qué manera tan hermosa de recordarla”, “Este video me hizo llorar, qué acto de amor tan profundo”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios.