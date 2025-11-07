Quién es la invitada sorpresa del show de Dua Lipa

Dua Lipa, la reconocida artista británica, aterrizó en Buenos Aires este miércoles para ofrecer dos conciertos en el estadio de River Plate, una visita que se enmarca en su gira Radical Optimism Tour. La cantante, quien manifestó su cariño por el público argentino, generó gran expectativa entre sus seguidores, quienes especulan sobre la posible participación de una figura local en sus presentaciones. El evento promete ser uno de los más destacados del año en la escena musical argentina.

Posible acompañante en el escenario

Los admiradores de Dua Lipa aguardan con entusiasmo la posible aparición de un artista local que la acompañe en el escenario, una práctica habitual en sus conciertos, donde suele invitar a figuras destacadas. El nombre que suena con mayor insistencia es el de Lali Espósito.

Lali Espósito podría ser la artista invitada de Dua Lipa (Foto: Instagram @lali)

La especulación sobre la participación de la cantante argentina se intensificó cuando Dukagjin Lipa, padre y representante de la cantante británica, comenzó a seguir a la artista argentina en Instagram. El productor suele compartir en su feed fotos con los artistas que acompañan a su hija en sus espectáculos, es por ello que este dato alimenta las expectativas de los fans.

Otros artistas que acompañaron a Dua Lipa en escenario

La cantante británica tiene un historial de invitar a grandes artistas a sus shows. Entre las figuras que la acompañaron en el escenario se encuentran Enrique Iglesias, Charlie XCX, Lionel Richie, Lenny Kravitz, Gwen Stefani y Billie Joe Armstrong, de Green Day.

Dua Lipa tiene un historial de invitar a grandes artistas a sus shows

La llegada de Dua Lipa a Argentina

La artista llegó a Buenos Aires desde Nueva York, donde paso tiempo con su prometido, el actor Callum Tatum. En su llegada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, saludó a los fanáticos que la esperaban y se dirigió al hotel Four Seasons, donde también fue recibida por admiradores. Para su primera noche en Buenos Aires, eligió cenar en Madre Rojas, una parrilla ubicada en Villa Crespo.

Dua Lipa visitó una parrilla de Villa Crespo durante su primera noche en Buenos Aires

Antes de su llegada, Dua Lipa envió un saludo a la comunidad LGBTQI+ durante la Marcha del Orgullo de Buenos Aires. En un video proyectado en las pantallas del evento, expresó en español: “Hoy quiero celebrar con ustedes y mandarles todo mi amor y apoyo en este día tan especial. Siempre voy a estar a su lado, acompañándolos con todo mi orgullo y cariño”. También manifestó su entusiasmo por regresar al país: “Estoy tan feliz de poder compartir mis shows con ustedes y de volver a su ciudad increíble. Los amo muchísimo”.

Dua Lipa envió un saludo a la comunidad LGBTQI+ durante la Marcha del Orgullo de Buenos Aires

En abril de 2025, durante una conversación con Billie Eilish en su pódcast Dua Lipa: At Your Service, la cantante elogió al público argentino. “Quiero decir, vos los conocés. Es una experiencia salvaje. Estuvimos en Sudamérica durante tres semanas. Argentina fue uno de los mejores shows de mi vida. Fue una maldita locura”, afirmó.

En 2022, tras sus shows en el Campo Argentino de Polo, compartió sus lugares favoritos de Buenos Aires en un newsletter titulado “Buenos Aires, te amo”. Entre los sitios que la cautivaron mencionó algunos restaurantes, la librería El Ateneo Grand Splendid y Caminito.

Recital Dua Lipa En El Campo Argentino De Polo en 2022 marcelo-gomez-9897 - La Nacion

Dua Lipa manifestó su interés por la literatura argentina. En su cuenta de Instagram recomendó el libro Los peligros de fumar en la cama, de Mariana Enríquez, como parte de su selección de Halloween. A fines de 2024, sugirió la lectura de In the Distance, de Hernán Díaz, y No es un río, de Selva Almada. También elogió la novela Fortuna, de Hernán Díaz y afirmó: “Me hizo volar la cabeza”.

Dua Lipa elogió la literatura argentina Captura de Video

La nueva historia de amor de Dua Lipa

Dua Lipa anunció su compromiso con Callum Turner en junio de 2025, en una entrevista para la revista British Vogue. “Sí, estamos comprometidos. Es muy emocionante”, expresó. La pareja comenzó su relación en enero de 2024.

Dua Lipa esta en pareja con Callum Turner (Foto: Instagram @dualipa)

Antes de su relación con Callum Turner, la artista mantuvo una relación con el modelo Anwar Hadid desde 2019 hasta 2021. Posteriormente, se la vinculó con Jack Harlow y Trevor Noah. Su última relación oficial fue con Romain Gavras, hijo del director de cine Konstantinos Gavras, a quien acompañó al Festival de Cannes.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.