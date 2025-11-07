Qué ver en Netflix: las mejores series y películas para disfrutar este fin de semana del 8 y 9 de noviembre

Netflix tiene un gran abanico de contenido para todos sus suscriptores. Terror, suspenso, romance, ciencia ficción y comedia son solo algunos de los géneros que cautivan a los usuarios de todo el mundo; sin embargo, entre tanta opción, elegir qué ver puede parecerse estar en un laberinto sin salida.

En ese sentido, y como se acerca el fin de semana, la plataforma de streaming resuelve aquel problema con el ranking de las mejores películas y series.

Las cinco mejores películas para disfrutar este fin de semana en Netflix

1. La mujer de la fila (2025)

Suspenso/Drama. La vida de Andrea, una mujer de clase media, cambia drásticamente cuando su hijo de 18 años termina en la cárcel acusado falsamente de un delito menor que no cometió. Ahora ella debe dedicar sus días a liberarlo. Duración: 1 h 47 min. Ver La mujer de la fila.

La mujer de la fila, tráiler oficial

2. Shrek para siempre, capítulo final (2010)

Animación/Comedia. En lugar de dedicarse a espantar a los aldeanos como solía hacer, el ogro Shrek accede a autografiar horquillas para siembra, pero es embaucado al firmar un pacto con el afable negociador Rumpelstiltskin. De pronto Shrek se encuentra en una retorcida versión alternativa de Muy Muy Lejano, en la que Fiona, que es un ogro de caza, no lo conoce, y otro tanto sucede con Burro; Rumpelstiltskin es el rey, y el Gato con Botas es obeso y perezoso. De Shrek depende salvar a sus amigos, restaurar su mundo y recuperar a su único y verdadero amor. Duración: 1 h 33 min. Ver Shrek para siempre, capítulo final.

Shrek para siempre, capítulo fina, tráiler oficial

3. Desconectada (2023)

Suspenso/Misterio. Tras la desaparición de su madre durante las vacaciones, June emprende una cacería digital para encontrarla antes de que sea demasiado tarde. Duración: 1 h 51 min. Ver Desconectada.

Desconectada, tráiler oficial

4. Rápido y furiosos 10 (2023)

Acción/Crimen. Dom Toretto y sus familias se enfrentan al peor enemigo imaginable, uno llegado desde el pasado con sed de venganza, dispuesto a cualquier cosa con tal de destruir todo aquello que Dom ama. Duración: 2 h 21 min. Ver Rápido y furiosos 10.

Tráiler de Rápidos y Furiosos 'Fast X'

5. Las guerreras K-pop (2025)

Fantasía. La película animada sigue a tres ídolas del K‑pop que, además de cantar y bailar, son secretamente cazadoras de demonios. Juntas deben enfrentar a una banda rival de hombres poseída por fuerzas oscuras que amenaza con robar las almas de sus fans. Con mucha música, humor y acción, la historia mezcla el mundo del espectáculo con la fantasía y la aventura. Duración: 1 h 35 m. Ver Las guerreras K-pop.

Tráiler oficial de la película Las guerreras del K-pop

Las cinco mejores series para disfrutar este fin de semana en Netflix

1. Valle salvaje (2024)

Drama. Tras la muerte de su padre, la joven Adriana descubre que, como consecuencia de un pacto secreto, deberá viajar hasta Valle Salvaje, en el norte de España, para casarse con un desconocido. Un oscuro secreto la persigue hasta el remoto valle. Duración: dos temporadas. Ver Valle Salvaje.

Valle Salvaje, tráiler

2. Respira 2 (2025)

Drama. La segunda temporada retoma el universo del ficticio Hospital Joaquín Sorolla en Valencia con un giro radical: el centro pasa de gestión pública a privada, lo que desencadena recortes, tensiones éticas y dilemas morales profundos. Duración: ocho episodios. Ver Respira 2.

Respira 2, tráiler oficial

3. La agente encubierta (2025)

Suspenso/Drama. Tras infiltrarse en un imperio criminal, la agente encubierta Tea se debate entre su misión y el deseo de ayudar a escapar a la novia del cabecilla. Duración: seis episodios. Ver La agente encubierta.

La agente encubierta, tráiler oficial

4. Heweliusz (2025)

Drama. En 1993, el transbordador polaco MS Jan Heweliusz vuelca frente a la costa de Rügen, en el mar Báltico. La tripulación y los pasajeros luchan por sobrevivir a una letal tormenta mientras en tierra sus familias, destrozadas, buscan justicia y respuestas. Duración: cinco episodios. Ver Heweliusz.

Heweliusz, tráiler oficial

5. Los dueños del juego (2025)

Drama. Un joven aspira a ascender en el turbio mundo del juego clandestino de Río, sin imaginar la red de traiciones, deseo y sangre que lo aguarda. Duración: ocho episodios. Ver Los dueños del juego.