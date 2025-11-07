La Noche de los Museos: qué líneas de subte extenderán sus horarios para disfrutar de la jornada

Este sábado 8 de noviembre llega una nueva edición de La Noche de los Museos, uno de los eventos culturales más esperados del año. Durante esta jornada, más de 300 espacios —entre museos, centros culturales, galerías y sitios históricos— abrirán sus puertas de manera gratuita en la Ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos del conurbano. Además, quienes participen podrán acceder a un Pase Libre, que les permitirá viajar sin costo en subte y colectivo para recorrer las distintas sedes. En ese marco, los horarios del transporte público serán extendidos para facilitar el traslado de los asistentes durante la noche.

Según informaron en el sitio web del Gobierno de la Ciudad, este sábado se podrá viajar gratis en el subte a partir de las 19 h y hasta el cierre del servicio, en el marco de La Noche de los Museos 2025. Además, las líneas B y D contarán con horario extendido hasta las 2 de la madrugada para acompañar el evento y facilitar la movilidad de quienes participen en las distintas actividades.

El transporte público tendrá servicios gratuitos y horarios extendidos para el evento (Foto: Instagram @basubte)

A continuación, las estaciones habilitadas en el horario extendido:

Línea D: Congreso de Tucumán, Palermo, Scalabrini, Pueyrredón, Callao y Catedral.

Congreso de Tucumán, Palermo, Scalabrini, Pueyrredón, Callao y Catedral. Línea B: Rosas, Lacroze, Dorrego, Ángel Gallardo, Medrano, Pueyrredón, Callao, Carlos Pellegrini y Alem.

Colectivos, eBus y bicicletas gratis: así será la movilidad en La Noche de los Museos

Además del subte, los colectivos también circularán de manera gratuita desde las 18 h del sábado hasta las 3 h del domingo, según informaron las autoridades porteñas. También, este año se sumará el servicio de eBus, con una frecuencia de 15 minutos y un recorrido extendido hasta la Usina del Arte, uno de los puntos más visitados durante la jornada.

La Noche de los Museos: más de 300 espacios abren sus puertas con entrada libre y gratuita Santiago Filipuzzi - LA NACION

Por otro lado, quienes prefieran moverse en bicicleta también podrán hacerlo de forma gratuita. El sistema de bicicletas públicas estará disponible entre las 19 h del sábado y las 03 h del domingo, y permitirá realizar hasta cuatro viajes de 45 minutos cada uno. Para utilizarlo, será necesario gestionar el pase “La Noche de los Museos”, una alternativa ideal para quienes buscan disfrutar del recorrido cultural de una manera sustentable y al aire libre.

Para obtener el Pase Libre de La Noche de los Museos 2025, las personas podrán hacerlo de manera muy sencilla por dos vías: a través de WhatsApp con Boti, el asistente virtual del Gobierno de la Ciudad, o ingresando directamente a la página web oficial del evento. Este pase permitirá viajar gratis en subte y colectivo durante la jornada, para facilitar el recorrido por los distintos espacios culturales que participan de la iniciativa.

La Noche de los Museos: Buenos Aires se prepara para una velada a pura cultura

El sábado 8 de noviembre, Buenos Aires vivirá la 21° edición de La Noche de los Museos, una de las propuestas culturales más esperadas del año. Organizada por el Ministerio de Cultura de la Ciudad, la jornada invita a recorrer distintos espacios y redescubrir el patrimonio porteño desde una mirada diferente, con entrada libre y gratuita en más de 300 museos y centros culturales entre las 19 y las 2 de la madrugada.

Museos, centros culturales y galerías invitan a redescubrir la Ciudad de una forma distinta Prensa

La programación incluirá muestras, talleres, proyecciones, intervenciones artísticas, espectáculos musicales, DJ sets, visitas guiadas y experiencias inmersivas, entre muchas otras actividades. De esta manera, Buenos Aires se convertirá en un gran escenario cultural al aire libre, donde el arte, la historia y la creatividad se combinarán para dar vida a una noche única en la Ciudad.