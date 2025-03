Cómo alejar a las ratas y los ratones del hogar: las cinco plantas que los espantan

Los roedores son visitantes indeseados en cualquier hogar. Además de causar daños materiales, pueden transmitir enfermedades y generar un ambiente poco higiénico. Si bien existen múltiples métodos para erradicarlos, optar por soluciones naturales es una alternativa efectiva y segura.

Los ratones y ratas no llegan a una casa por casualidad. Buscan refugio, comida y agua, y nuestros hogares suelen ofrecerles todo esto en abundancia. La basura mal cerrada, los restos de comida en la cocina y el fácil acceso a fuentes de agua pueden atraerlos rápidamente. Además, durante el invierno, el frío los impulsa a buscar calor en sótanos, áticos y rincones poco frecuentados.

Su presencia, más allá de ser una molestia, también puede representar un peligro para la salud. Según US Centers for Disease Control and Prevention, los roedores son portadores de diversas enfermedades como la leptospirosis, el hantavirus y la salmonelosis. Además, sus excrementos y orina pueden desencadenar alergias, especialmente en niños y personas con sistemas inmunológicos comprometidos, lo que hace fundamental su pronta eliminación.

El riesgo no se limita solo a la salud. Los ratones y ratas también causan daños materiales considerables. Su hábito de roer cables eléctricos puede provocar cortocircuitos e incluso, en casos extremos, incendios. También pueden destruir muebles, ropa y alimentos almacenados, así se generan malos olores y problemas de higiene en el hogar.

Identificar su presencia a tiempo es clave para actuar rápidamente. Algunas señales evidentes incluyen excrementos pequeños en rincones o cerca de fuentes de alimentos, rastros de mordeduras en cables, muebles o empaques de comida, ruidos en paredes, techos o pisos durante la noche, marcas de grasa o suciedad en las paredes y zócalos, y un olor fuerte a orina en ciertas áreas del hogar.

Cinco plantas que alejan a los roedores

Afortunadamente, la naturaleza ofrece soluciones efectivas para repeler a estos intrusos, de acuerdo con el medio especializado Homes and Gardens. Existen varias plantas con olores que resultan desagradables para ratas y ratones, y los mantienen alejados de los hogares.

Ruda

La ruda es una planta con un olor intenso y penetrante que resulta desagradable para los roedores. También es posible preparar infusiones con sus hojas y rociarlas en áreas donde se detecte actividad de roedores. Como beneficio adicional, la ruda no solo ayuda a mantener alejados a estos animales, sino que también actúa como repelente de insectos.

Menta

El fuerte aroma de la menta actúa como un eficaz repelente natural contra los ratones. La variedad piperita, rica en mentol, resulta especialmente efectiva para mantenerlos alejados, ya que su fragancia les resulta desagradable. Colocar macetas en la cocina y en zonas propensas a su aparición es una buena estrategia de prevención, y para mayor protección, se recomienda plantarla alrededor del hogar. Con esta planta también se pueden preparar infusiones y rociarlas en rincones estratégicos. Además, una poda frecuente estimula su crecimiento y potencia su efecto repelente.

El fuerte aroma de la menta actúa como un eficaz repelente natural contra los ratones FOTOGRAFÍA ILUSTRATIVA: PEXELS

Hierbabuena

Similar a la menta y la ruda, la hierbabuena también es una excelente opción. Su aroma repele a ratas y ratones, pero también aporta un agradable perfume al hogar y puede utilizarse en la cocina.

Lavanda

Para aquellos que buscan una alternativa con flores para repeler ratones, cultivar lavanda puede ser una excelente opción. Su fuerte olor actúa como un disuasivo natural y, a diferencia de otras hierbas aromáticas, su fragancia es más agradable para muchas personas, lo que la hace ideal para interiores. Se puede secar sus flores para distribuirlas en diferentes espacios o cultivarla en macetas y jardines. Al ser una planta perenne, florece cada año, siempre que se la pode después de la floración para estimular nuevos brotes.

La lavanda puede ser una excelente opción para repeler ratones FOTOGRAFÍA ILUSTRATIVA: PEXELS

Romero

El romero no solo es una hierba culinaria, sino que también actúa como un repelente natural contra los ratones. Colocar macetas cerca de ventanas y puertas ayuda a mantenerlos alejados, mientras que frotar ramas en las zonas por donde pasaron elimina rastros de feromonas y evita que regresen. Para potenciar su efecto, se puede plantar alrededor del jardín o usar romero seco o en infusión, y para mantener su eficacia, es recomendable podar durante la primavera y el verano.

Otros trucos caseros para alejar roedores

El uso de estas plantas puede complementarse con otras estrategias para reforzar la protección del hogar contra los roedores, según The Spruce.

Mantener la limpieza es fundamental para evitar restos de comida y mantener los espacios ordenados.

es fundamental para evitar restos de comida y mantener los espacios ordenados. Cerrar accesos , tapar las grietas y agujeros en paredes y suelos también es clave.

, tapar las grietas y agujeros en paredes y suelos también es clave. Usar aceites esenciales, como los de menta, eucalipto o ruda, rociarlas en los rincones del hogar, puede potenciar la efectividad de estas medidas.

como los de menta, eucalipto o ruda, rociarlas en los rincones del hogar, puede potenciar la efectividad de estas medidas. Las cáscaras de cítricos, como naranja o limón, colocadas en las zonas donde pueden ingresar los roedores, son otra opción natural.

como naranja o limón, colocadas en las zonas donde pueden ingresar los roedores, son otra opción natural. Finalmente, el bicarbonato de sodio mezclado con azúcar y distribuido en puntos estratégicos puede ser una solución adicional para repelerlos.

