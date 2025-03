Tener plantas en casa no es una tarea exclusiva de los expertos en jardinería. Aunque muchas personas sienten que no tienen el “pulgar verde”, la realidad es que existen especies que requieren mínimo mantenimiento y pueden prosperar con cuidados básicos. Para quienes desean darle un toque de frescura y vida a su hogar, hay cinco plantas de interior son una excelente opción para iniciarse en la jardinería.

Además de su valor estético, las plantas de interior aportan múltiples beneficios respaldados por la ciencia, que las convierten en aliadas del bienestar. De acuerdo con el medio especializado Healthline, su presencia en casa puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad, y promueven una sensación de calma y equilibrio. También actúan como purificadoras naturales, al absorber contaminantes del aire y liberar oxígeno, lo que mejora la calidad del ambiente.

Y no se trata solamente de los beneficios de la planta per se. El impacto positivo de las plantas también fue investigado en relación a la actividad humana. Por ejemplo, un estudio publicado en el Journal of Physiological Anthropology demostró que actividades como trasplantar plantas pueden reducir el estrés psicológico y fisiológico al disminuir la actividad del sistema nervioso autónomo.

Las plantas de interior aportan múltiples beneficios respaldados por la ciencia FOTOGRAFÍA ILUSTRATIVA: PEXELS

El listado de las cinco plantas de interior más fáciles de cuidar

Para quienes quieren aprovechar estos beneficios pero a la vez buscan plantas fáciles de cuidar, el sitio especializado The Spruce comparte un ranking con cinco opciones resistentes y de fácil mantenimiento.

1. Sansevieria

También conocida como Lengua de suegra, es una de las plantas más resistentes y recomendadas para principiantes debido a su capacidad para sobrevivir en condiciones adversas. Tolera la falta de riego, puede vivir con poca luz y mejora notablemente la calidad del aire al filtrar toxinas como el formaldehído y el benceno. Su riego debe ser esporádico, aproximadamente cada dos semanas en invierno y una vez por semana en verano. Además, prefiere suelos bien drenados y no necesita fertilización frecuente.

Se adapta tanto a la sombra parcial como a la luz indirecta brillante, por lo que puede colocarse en salones, dormitorios o incluso baños con poca iluminación. Además de su capacidad para purificar el aire, libera oxígeno durante la noche, lo que la hace ideal para mejorar la calidad del sueño si se coloca en el dormitorio.

Todas las plantas necesitan ciertos cuidados esenciales para crecer sanas y fuertes FOTOGRAFÍA ILUSTRATIVA: PEXELS

2. Potus

Otra planta excelente para interiores que combina facilidad de cuidado con atractivo visual es el Potus, conocido por su rápido crecimiento y facilidad de propagación. Sus hojas en forma de corazón presentan diferentes matices de verde y amarillo, que le permite aportar vitalidad y color a cualquier ambiente. Necesita riego moderado, crece mejor en un sustrato ligero con buen drenaje y tolera bien la poda, lo que permite controlar su tamaño.

A su vez, se adapta a diversas condiciones de luz, desde luz indirecta brillante hasta semisombra, y, por esto, es ideal para escritorios, estanterías o macetas colgantes. También es un purificador de aire natural que reduce contaminantes.

3. Zamioculca

Para quienes buscan una planta aún más resistente, conocida como la “planta indestructible”, la Zamioculca es perfecta. Su follaje verde oscuro y brillante aporta un toque elegante a espacios modernos y minimalistas. Su mantenimiento es sencillo: requiere riego solo cuando la tierra esté completamente seca, aproximadamente cada dos o tres semanas, crece bien en sustratos bien drenados y no necesita fertilización frecuente.

La Zamioculca tolera poca luz, ideal para oficinas o rincones con sombra, aunque su crecimiento es más rápido con luz indirecta. Además de su resistencia a plagas y enfermedades, también purifica eficientemente el aire. Gracias a su capacidad para almacenar agua en sus raíces, puede sobrevivir largos períodos sin riego.

4. Cactus y suculentas

Otra alternativa atractiva y sencilla son los cactus y suculentas, plantas versátiles que destacan por su variedad de formas y colores. Estas plantas requieren riegos espaciados, aproximadamente cada 10 a 15 días, cuando el sustrato se seque completamente. Prefieren suelos arenosos con excelente drenaje y espacios con abundante luz natural. Algunas variedades pueden adaptarse a sombra parcial, aunque crecen más lentamente.

Los cactus y suculentas son perfectos ya que necesitan poca agua y disfrutan de espacios bien iluminados FOTOGRAFÍA ILUSTRATIVA: PEXELS

5. Palmera de bambú

Finalmente, para aquellos que deseen aportar un estilo tropical a sus espacios interiores, la palmera de bambú es una opción elegante y de bajo mantenimiento. Su delicado follaje aporta frescura y sofisticación a cualquier estancia. Requiere riegos moderados, y que se mantenga la tierra ligeramente húmeda pero sin encharcamientos. Pulverizar sus hojas ocasionalmente ayuda a mantener un nivel adecuado de humedad.

Por otro lado, esta planta se adapta bien a espacios con luz indirecta o sombra parcial, por lo que es perfecta para pasillos o habitaciones con poca iluminación natural. Al igual que las anteriores, es excelente purificadora del aire, ya que elimina toxinas como el amoníaco y el formaldehído.