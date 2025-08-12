LA NACION

Cómo cambiar el fuelle del inodoro en tres simples pasos

Una guía práctica para resolver una de las reparaciones domésticas más comunes y evitar filtraciones o malos olores

Cómo cambiar el fuelle del inodoro en tres simples pasos (Foto ilustrativa Freepik)
Cambiar el fuelle del inodoro, también conocido como manguera o conexión flexible que une el artefacto con la salida de desagüe, es una tarea sencilla que cualquier persona puede realizar con un poco de atención y las herramientas adecuadas. Ya sea por desgaste del tiempo o porque al mudarte encontraste que está deteriorado, este recambio puede evitar pérdidas de agua y mejorar el funcionamiento del sanitario.

Paso 1: Preparar la conexión

Ubicá la conexión de goma y colocala sobre el caño de salida del inodoro. Deslizala hacia atrás hasta dejar libre el extremo que irá insertado en la boca de desagüe del artefacto sanitario. Este primer paso es clave para asegurar que la pieza encaje sin forzarse.

Se recomienda cerrar la llave del agua al realizar este cambio en el baño
Paso 2: Ajustar el fuelle al artefacto

Introducí el otro extremo de la conexión en el orificio del sanitario, deslizándola hasta que la pestaña de goma haga contacto firme con la superficie. Este punto asegura la estanqueidad del sistema.

¿Cómo cambiar el fuelle del inodoro en tres simples pasos?
Paso 3: Verificar y sellar

Realizá una descarga de prueba para verificar que no haya pérdidas. Si detectas alguna filtración, aplicá sellador de silicona en las uniones para reforzar el cierre. Esto prolongará la vida útil del fuelle y evitará futuros inconvenientes.

