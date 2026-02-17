Cómo detectar humedad en las paredes con el uso de papel aluminio

La humedad es uno de los principales problemas que aquejan las estructuras de las casas o departamentos. Desde su construcción, los arquitectos buscan las formas más adecuadas para crear ambientes ventilados para evitar la condensación o filtración de este fenómeno que obliga a una rápida intervención.

Aunque no existe un truco infalible para que no se genere humedad en las paredes, los profesionales de la construcción idearon un método con el papel aluminio para identificarla rápidamente y así tomar cartas en el asunto antes que se expanda y el problema sea aún mayor.

La humedad en las paredes genera una sensación desagradable Shutterstock

Para este caso tan particular se necesita un rollo de papel aluminio. Aunque esté identificado con la gastronomía, este elemento es ideal para detectar la humedad.

¿De qué manera funciona? Se debe delimitar un área aislada en la pared y colocar un pedazo de papel de aluminio, el cual debe estar asegurado con cinta para que quede tenso y adherido al lugar. Luego, habrá que esperar entre 24 a 48 horas para que haga efecto.

Si aparece condensación por debajo del papel metálico quiere decir que hay agua en el material o en la capa superficial. De modo tal que se deberá llamar a un plomero para que detecte la pérdida y se comience con el trabajo de reconstrucción.

El truco para sacar las manchas de humedad

La presencia de manchas oscuras o de un goteo incesante se da, generalmente, en paredes de cocinas o en estructuras de casas antiguas donde el material comenzó a deteriorarse y las filtraciones generan un severo dolor de cabeza para los dueños del hogar.

Por último, para prevenir futuros problemas de humedad, se aconseja ventilar, constantemente, cada ambiente de la casa. A su vez, se debe mantener en seco las paredes o el suelo en caso de mojarse para evitar las temidas filtraciones.