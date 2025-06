Cómo el cobro de tu equipaje se convirtió en un multimillonario negocio para las aerolíneas

Con la reciente adición de Air Canada y Southwest a la lista de aerolíneas que cobran a los pasajeros por el equipaje facturado, el aumento desmesurado del costo de estas tarifas adicionales o “tarifas basura” está provocando la ira de políticos y asociaciones de consumidores. Al mismo tiempo, la venta de valijas lo suficientemente pequeñas como para que los pasajeros las lleven en el avión como equipaje de mano está en auge.

A las afueras del aeropuerto del centro de Toronto, Lauren Alexander, que voló desde Boston para pasar el fin de semana, describe estos cargos adicionales como “ridículos”. “Parece una trampa”, dice la joven de 24 años. “Comprás el billete, pensás que te saldrá más barato, y luego tenés que pagar US$200 más [para llevar una maleta]”. Para evitar el cargo, Alexander viajó con una pequeña mochila como equipaje de mano.

Sage Riley, de 27 años, coincide y declara a la BBC: “Puede ser caro”. Hubo una época en que facturar el equipaje, seleccionar el asiento y las comidas eran servicios que venían incluidos en los vuelos comerciales. Pero, todo eso cambió con el auge de las aerolíneas de bajo costo, afirma Jay Sorensen, de la consultora de aviación estadounidense IdeaWorks.

Las grandes ganancias de un cobro pequeño

En 2008, American Airlines se convirtió en la primera aerolínea estadounidense en cobrar una tarifa por la primera valija facturada en sus rutas nacionales Getty Images

Fue en 2006 cuando la aerolínea británica de bajo costo FlyBe se convirtió en la que se cree fue la primera aerolínea del mundo en cobrar a los pasajeros por facturar su equipaje. Cobraba 2 libras (US$3,68) por una pieza de equipaje reservada con antelación y 4 libras (US$7,36) si el cliente no había pagado por adelantado. Otras aerolíneas de bajo costo siguieron rápidamente el ejemplo y las llamadas aerolíneas de bandera o aerolíneas consolidadas también lo hicieron, al menos en vuelos cortos.

En 2008, American Airlines se convirtió en la primera aerolínea estadounidense en cobrar una tarifa de US$15 por la primera valija facturada en sus rutas nacionales. Sorensen afirma que estas aerolíneas tradicionales sintieron que no tenían otra opción cuando “empezaron a darse cuenta de que las aerolíneas de bajo costo les hacían una competencia muy significativa”. “Sintieron que debían hacer algo para afrontarla”, señala.

Hoy en día, solo las aerolíneas estadounidenses obtuvieron US$7.270 millones en concepto de tarifas de equipaje facturado el año pasado, según cifras federales. Esto supone un aumento con respecto a los US$7000 millones de 2023 y a los US$5760 millones de 2019. No es de extrañar, entonces, que cada vez más personas intenten llevar solo equipaje de mano.

El auge del equipaje de mano

Los cobros por facturación de maletas han aumentado la popularidad del equipaje de mano Getty Images

Kirsty Glenn, directora general de la empresa británica de equipaje Antler, confirma que existe un aumento continuo en la demanda de valijas pequeñas que cumplan con los límites de dimensiones de las aerolíneas para el equipaje de mano. “Vimos un aumento enorme en las búsquedas en línea y en nuestro sitio web”, afirma. Al describir una nueva valija pequeña que su empresa lanzó en abril, Glenn apunta que es una prueba de la tendencia de viajar solo con equipaje de mano. “Se vendió como pan caliente”, apunta.

Al mismo tiempo, el contenido en redes sociales sobre trucos cómo hacer la valija y sobre equipaje que cumple con las medidas de las aerolíneas se disparó, según la periodista de viajes Chelsea Dickenson. Ella crea este tipo de contenido para TikTok.

“Las redes sociales impulsaron la idea de necesitar una valija que se ajuste a los requisitos de equipaje exigidos por las aerolíneas”, afirma Dickenson. “Se convirtió en una parte fundamental del contenido que creo y publico en redes sociales”.

Dickenson, cuyos seguidores en redes sociales se dispararon a casi un millón, añade que sus videos sobre equipaje se convirtieron en una parte fundamental del contenido que crea. “Me deja alucinada”, afirma. “Podría pasarme semanas investigando un viaje largo, y los videos resultantes no se acercarán ni de lejos [en términos de audiencia] a lo que conseguiría al comprar una valija barata, llevarla al aeropuerto, probarla en uno de esos medidores de equipaje e informar de los resultados”.

Los jugosos cargos adicionales

Los ingresos de las aerolíneas por facturación de equipaje han aumentado de forma notable en los últimos años Getty Images

Se espera que el costo global total de todos los cargos adicionales de las aerolíneas, desde el equipaje hasta la selección de asientos, la compra de acceso wifi, el acceso a salas VIP, los ascensos de categoría y la comida y bebida, alcance los US$145.000 millones este año, lo que representa el 14% de los ingresos totales del sector, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Esto se compara con los US$137.000 millones del año pasado. Estas cifras llamaron la atención de algunos políticos en Washington, y en diciembre pasado, los directivos de las aerolíneas fueron interrogados ante un comité del Senado de EE.UU.

Fue un senador demócrata quien utilizó el término “tarifas basura”. Él quiere que el gobierno federal revise estos costos y posiblemente multe a las aerolíneas. Solicitamos al Departamento de Transporte de EE.UU. sus comentarios, pero no obtuvimos respuesta.

Por si fuera poco, cada vez más aerolíneas cobran por el equipaje de mano. Por ejemplo, la aerolínea irlandesa de bajo costo Ryanair solo permite llevar gratis una valija pequeña que quepa debajo del asiento delantero. Si se desea llevar una valija o bolso más grande en el compartimento superior, el coste es de US$7,68. Otras aerolíneas europeas que ahora aplican cargos similares al equipaje de mano son Easyjet, Norwegian Airlines, Transavia, Volotea, Vueling y Wizzair. Esto molestó a la organización paneuropea de consumidores Becu (Organización Europea de Consumidores), que el mes pasado presentó una queja ante la Comisión Europea.

Becu cita una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2014 que establece que “el transporte de equipaje de mano no puede estar sujeto a un suplemento de precio, siempre que cumpla requisitos razonables en cuanto a peso y dimensiones, y cumpla con los requisitos de seguridad aplicables”. Sin embargo, lo que determina los “requisitos razonables” sigue siendo una zona gris que requiere una resolución oficial.

No obstante, puede haber una forma diferente de hacer las cosas, como lo demuestra la aerolínea india IndiGo. Su director, Pieter Eibers, afirma que no cobra por el equipaje facturado. “La filosofía aquí es completamente diferente”, afirma. “No queremos largas colas ni debates interminables en las puertas de embarque sobre el peso del equipaje. No tenemos nada de eso. Nuestros aviones tardan 35 minutos en estar listos para despegar”.

*Por Sam Gruet