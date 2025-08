El desopilante tráiler de Merlina 2 en Netflix donde Oriana Sabatini deslumbra con su actuación y humor

A horas de que Netflix estrenara este miércoles la segunda temporada de Merlina, la serie que gira en torno a un personaje icónico de Los locos Addams, Oriana Sabatini sorprendió con su participación en la promoción que lanzó la plataforma de streaming, donde su actuación y humor no pasaron desapercibidos.

La parodia de Oriana Sabatini junto a Marti Benza y Lucas Spadafora (Foto: Captura Instagram/@chenetflix)

Junto a los influencers Marti Benza y Lucas Spadafora, la artista deslumbró con su actuación y humor al postularse para entrar a la Academia Nevermore, el famoso internado para estudiantes “excluidos” o “marginados”, que son personas con habilidades o características sobrenaturales.

“Me postulo formalmente para ser parte de la Academia Nevermore”, dice la joven de 29 años, la cual se postula como tanatopraxista, profesión que estudió en Italia, país en el que vive junto a Paulo Dybala. “Lo mío es la tanatopraxia. Algo así como el acondicionamiento de los cuerpos para el velorio o tipo un Get Ready With Me para el entierro. No tendré una mano desmembrada que me ayude, pero tengo un asistente que habla con los muertos”, añade.

En ese sentido, quien entra en escena es Benza y lo hace como médium. “Hola, Nevermore”, saluda. Juntas, Sabatini y Benza se embarcan en la tarea de preparar a un cadáver para su último adiós, interpretado por el influencer Lucas Spadafora.

La parodia que invita a ver Merlina 2 en Netflix (Foto: Captura Instagram/@chenetflix)

El humor negro y las referencias a la familia Addams son una constante en el video. “Para entrar en calor, vamos a elegir al más frío de todos”, comenta Sabatini, mientras que su compañera se queja del “olor a muerto”. Spadafora, desde su lecho mortuorio, replica con sarcasmo y en referencia al cambio de canal de streaming que hizo Marti Benza: “Peor es el olor a vendida, ¿no?”.

La preparación del cadáver incluye la elección del atuendo, donde Sabatini demuestra su conocimiento del “mood de Nevermore”. “Si la queda en un día laboral, algo más serio. A menos que sea algo tipo viernes flex, ahí vamos con algo más casual”, explica, antes de optar por estilo más similar al de Morticia Addams.

El toque final lo da el maquillaje, donde Benza consulta al difunto sobre sus preferencias. “Quiere algo tipo Enid, bien colorido”, señala, a lo que Sabatini responde con un gesto de desaprobación: “Demasiado alegre. Vamos con un look full Morticia”.

El video culmina cuando Oriana Sabatini revisa que el cadáver no lleve ningún objeto de valor. “Paso 4: chequear que no quede ningún anillo, arito, collar”, enumera, mientras Spadafora bromea sobre Dybala: “Y no, si la joya ya te la llevaste vos”.

Finalmente, la actriz y cantante se dirige al director de Nevermore, a quien le ofrece sus servicios como instructora de tanatopraxia. “Así que ya sabe, director, si quiere tener clases de tanatopraxia este año, me puede llamar a mí”, concluye.

A pesar de su original propuesta, la solicitud de Sabatini es denegada, según se muestra en una ficha con su foto y el sello que así lo indica. A continuación, le sigue el tráiler oficial de la segunda entrega de la serie de Tim Burton.

Algunos de los comentarios más destacados (Foto: Captura Instagram/@chenetflix)

“Quiero el grwm para mi muerte lo hagas vos @orianasabatini”; “Si la joya ya te la llevaste vos... Que te dijo, jajajaja. Pues sí”; “Oriana una locura!!! Pensé que era una serie de ella, pero Martu hablando al revés??? Nanan es un talento espectacular!” y “Martina explotando su talento de hablar al revés, banco mil”, fueron algunos de los comentarios con los que los usuarios los celebraron.