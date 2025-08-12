El curioso motivo por el que Merlina se llama Wednesday en inglés

Desde el estreno de la segunda temporada el pasado 6 de agosto, Merlina volvió a estar en el centro de la escena. La exitosa serie de Netflix generó tanto interés que sus fanáticos buscaron conocer cada detalle que rodea al personaje. A raíz de esto es que, en las últimas horas, resurgió el motivo por el que la versión original se llama Wednesday.

El origen de Merlina Addams se remonta a 1930, con los primeros dibujos de Charles Addams, el famoso caricaturista estadounidense. Desde sus inicios, la niña se mostró como un ser peculiar y enigmático, con una predisposición natural para incomodar a quienes no compartían su particular estilo de vida.

El nombre original de la protagonista, Wednesday Addams, se traduce literalmente como “Miércoles Addams”. La elección no fue al azar, sino que surgió de una antigua rima infantil inglesa llamada “Monday’s Child”, que asigna rasgos de personalidad según el día de nacimiento. La línea “Wednesday’s child is full of woe” (el niño del miércoles está lleno de pena) encajaba a la perfección con la personalidad sombría y misteriosa de este personaje.

El creador de la familia, Charles Addams, no le había puesto nombre a la hija en las primeras historietas. Años más tarde -precisamente para la serie de los años 60- aceptó la sugerencia de la poeta Joan Blake y bautizó al personaje como Wednesday. Sin embargo, la traducción literal al español no resultaba natural para los oídos latinoamericanos, por lo que los encargados del doblaje optaron por Merlina, una adaptación más acorde.

De todas maneras, la de Merlina no fue la única modificación. En Latinoamérica, gran parte de los nombres originales de los personajes de la familia Addams también se adaptaron para sonar más amigables. Así, Gómez Addams se convirtió en Homero, el tío Fester en el tío Lucas, Pugsley Addams en Pericles, y el mayordomo Lurch en Largo. Incluso Thing (la mano) adoptó el nombre de Dedos.

Las actrices que interpretaron a Merlina

Más allá del nombre, la popularidad de Merlina se debe también a las actrices que le dieron vida a lo largo de las décadas. Además de Jenna Ortega, quien interpreta a la adolescente que intenta frustrar una ola de asesinatos y resolver el misterio que involucró a sus padres 25 años atrás, otras actrices también se pusieron en la piel de este icónico personaje.

Lisa Loring: la actriz, que falleció en 2023, tenía seis años cuando interpretó a Wednesday en la primera adaptación que se hizo de la historia original de los cómics escritos por Charles Addams.

Christina Ricci: fue quien le dio vida a Merlina en las exitosas películas de 1991 y 1993, La familia Addams y El regreso de la familia Addams.

Nicole Fugere: Interpretó a Merlina en la película de 1998 La reunión de los locos Addams y en La nueva familia Addams, la serie producida el mismo año.

Melissa Hunter: Fue quien hizo de Merlina en 2013, cuando se lanzó la versión adulta de la protagonista en la serie de YouTube Adult Wednesday.

