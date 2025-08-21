Cómo limpiar el filtro del aire acondicionado en cinco minutos

El aire acondicionado es el aliado ideal tanto en invierno como en verano. Sin embargo, muchos usuarios desconocen que la acumulación de polvo en los filtros puede afectar el rendimiento del equipo, aumentar el consumo eléctrico e incluso generar problemas de salud. La buena noticia es que la limpieza de estas piezas es sencilla, rápida y se puede realizar en casa sin necesidad de llamar a un técnico.

Paso a paso para limpiar el filtro del aire acondicionado

1. Desenchufar el artefacto

Antes de comenzar, es fundamental asegurarse de que el equipo esté apagado y desconectado de la corriente eléctrica para evitar cualquier accidente.

El primer paso es desenchufar el aire acondicionado de la corriente eléctrica (Foto: FreeP¡CK)

2. Abrir la tapa frontal

En la parte delantera se encuentran los filtros de aire. Con una leve presión hacia afuera, se pueden extraer fácilmente.

3. Enjuagar con agua tibia

Una vez retirados, se recomienda enjuagarlos bajo un chorro de agua tibia. El polvo atrapado suele desprenderse con facilidad.

4. Usar jabón neutro y un paño suave

Para una limpieza más profunda, se puede recurrir a un trapo de microfibra y jabón neutro. Es importante evitar productos abrasivos, cepillos duros o esponjas metálicas, ya que podrían dañar los filtros.

5. Dejar secar completamente

Antes de volver a colocarlos, los filtros deben estar bien secos para evitar humedad dentro del aparato. Una vez listos, se insertan nuevamente y el aire acondicionado quedará preparado para funcionar de manera más eficiente.