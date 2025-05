Cómo plantar semillas inteligentes en nuestra mente: “Soy bueno y lo mejor está por venir”

Cuando alguien está deprimido, surgen diversos síntomas en la persona. Por ejemplo, aquello que antes le parecía atractivo, ya no le interesa; no siente el deseo de comer o, por el contrario, come en demasía; no siente el deseo de dormir, o se va hacia el otro extremo y duerme muchísimas horas. En general, hay un descenso en la energía y una autoestima baja, y los pensamientos tienden a ser negativos.

El doctor William Backus, quien fue un prestigioso psicólogo estadounidense, reconocía tres creencias o ideas falsas en la mente de una persona depresiva. Cada pensamiento que tenemos se puede comparar con una semilla. Si la semilla es negativa, esta generará consecuencias negativas, como la depresión. Estas son las tres ideas más comunes asociadas con esta condición:

1. Soy malo, soy mala

La persona con depresión cree que no hay nada bueno en ella, que es alguien totalmente inútil, que no sirve para nada. Es decir, se percibe como fracasada.

No hay fracaso que no se pueda revertir, ni logro que no se pueda mejorar (Foto:Freepik)

2. Mi vida es un desastre

De igual manera, la persona cree que su vida es mala. Por lo tanto, pierde el interés en todo lo que la rodea y deja de tener motivación para accionar. Para ella, todo es lo mismo.

3. Mi futuro será malo

La persona deprimida piensa que hay peligro en su mañana. No puede ver nada bueno hacia adelante, por lo que su futuro pasa a ser negativo, totalmente incierto y carente de esperanza.

Nuestra estima comienza a formarse desde el momento que nacemos, y la calidad de esta dependerá, sobre todo en los primeros años de vida, de la demostración de afecto y de las palabras que recibamos de nuestros principales cuidadores. A partir de allí, se va gestando lo que llegamos a creer de nosotros mismos y de la vida en general.

Atravesar circunstancias difíciles no implica que tendremos baja estima. Todas las situaciones que vivimos nos pueden ayudar a afirmarla y fortalecerla. No hay fracaso que no se pueda revertir, ni logro que no se pueda mejorar. Todo depende de la actitud interior que escojamos adoptar.

Por eso, independientemente de nuestra vida y de la etapa en la que nos encontremos, el hábito que todos deberíamos adquirir es plantar cada día, en nuestra mente, semillas inteligentes. Es decir, verdades sobre quiénes somos: “soy bueno, buena”, “la vida es maravillosa”, “lo mejor está por venir”, etc.

Estas verdades, las conoce nuestro espíritu, que es la parte más profunda de cada uno de nosotros, y son la plataforma para construir una estima sólida, que no es perfecta, pero que sigue creciendo y avanzando y nos puede llevar a la cima.