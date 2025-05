Habló el nadador Matías Bottoni tras el grave accidente que sufrió: “Aún no recupero movilidad en mis manos y dedos”

A principios de mayo, el nadador Matías Bottoni se convirtió en noticia por un hecho doloroso y desafortunado: en el marco del torneo Argentino de Mayores en Buenos Aires, el rosarino, al lanzarse a la pileta, no se percató de la presencia de otro competidor y chocó de lleno con la espalda del atleta, causándole una fractura en la quinta vértebra cervical y una lesión medular grave.

Tras ser internado, de urgencia, en el Hospital Italiano y derivado hace dos días al Instituto Fleni para su recuperación, el deportista rosarino utilizó su cuenta de Instagram para dejar un mensaje a sus seguidores, quienes, durante las últimas semanas, le enviaron palabras de aliento.

El comunicado de Matías Bottoni

“Quería hacer esta publicación comunicando que sus mensajes me llegan y me hacen muy bien, pero aún no recupero la movilidad en mis manos y dedos, por lo que me cuesta escribir y responder”, manifestó Bottoni en una historia de Instagram.

Y siguió: “Agradezco mucho todo el apoyo que estoy recibiendo, gracias a eso es que puedo afrontar este desafío que la vida me puso de una forma algo más amena. Muchas gracias a todos, los quiero”.

El emocionante posteo de Camila Maselli, la compañera de Matías que lo socorrió tras el accidente

En terapia intermedia, aún con la medicación pertinente, Matías comenzó a recibir visitas, entre ellas la de Camila Maselli, colega y amiga del rosarino, quien le salvó la vida al percatarse del brutal accidente y socorrió, de inmediato, al chico de 16 años para que pueda ser derivado a un hospital.

Matías Bottero y Camila Maselli

“Que todos sus deseos se hagan realidad”, indicó Camila, oriunda de General Lagos, provincia de Santa Fe, con un collage de fotos donde las grullas fueron protagonistas. “1000 grullas para Mati”, se lee en un cartel, haciendo alusión a esta criatura mítica, de origen asiático, asociada a la protección y longevidad.

Tras ser internado en el Hospital Italiano y derivado al Fleni, Valeria, la mamá de Matías, dialogó con el programa de Boca en boca, emitido por Radio 2 de Rosario y explicó cómo es el cuadro de situación del adolescente que, de a poco, comienza a recuperarse.

Matías Bottoni pelea por su vida: se encuentra internado en el Instituto Fleni

“Matías sigue en terapia intermedia, está estable con medicación. De a poco le van a ir sacando las dosis y los controles son menos frecuentes, incluso ya lo sacaron de la cama para bañarlo en una silla y no en una cama como lo venían haciendo”, deslizó Valeria, en testimonios citados por el sitio Rosario 3.

Matías en su primera incursión con la delegación argentina de natación

A un mes y medio del accidente, Valeria expresó que hubo mejoras notables en la salud del deportista, quien tendrá un largo proceso de recuperación hasta poder manejarse por sus propios medios.

Matías Bottoni, el nadador rosarino de 17 años que sufrió un grave accidente en la pileta

“La obra social hizo un arreglo con nosotros por seis meses, que es el tiempo estimado en principio que tendrá Matías acá en Buenos Aires para su recuperación. Hoy viernes desayunó y hasta ahora solo mueve cabeza y brazos, incluso usa el celular para poder ver o contestar algunos mensajes. Es lo que lo mantiene de buen humor”, sostuvo.

El traslado de un hospital a otro es indispensable para que Matías reciba una atención más personalizada y puntual sobre su problema de salud, que preocupó a toda la comunidad del deporte acuático.