Eva Bargiela reveló en qué país va a nacer su bebé y cómo reaccionó el Cholo Simeone a la noticia del embarazo

La modelo Eva Bargiela visitó este domingo 25 de mayo el programa de Almorzando con Juana (ElTrece) y reveló detalles de su embarazo de cinco meses. La influencer está en pareja con el jugador de fútbol Gianluca Simeone, hijo del DT de Atlético de Madrid, por lo que contó cómo recibió toda la familia la gran la noticia y cómo se organizarán con su novio que vive en España.

“Estoy de casi cinco meses”, dijo Bargiela en la mesa ante la atenta mirada de la conductora Juana Viale, que le comentó que casi no se le notaba el embarazo en el cuerpo. “Todavía no me siento tan cómoda con el look de embarazada, es todo un proceso”, reveló la influencer, que tiene más de 380 mil seguidores en Instagram.

Eva con su pareja Gianluca, felices por la noticia del bebé en camino (Foto: @evabargiela)

“Es como que te ves al espejo y te ves diferente. Es amigarte con tu nueva imagen”, afirmó Bargiela, que compartió la mesa con el director teatral, Aníbal Pachano; el psiquiatra forense, Enrique De Rosa Alabastar, y los actores Roly Serrano y Cristian Sancho.

“El primer trimestre me sentí re mal y además no lo sabía nadie. No la podía caretear, lo sabían solo mi médica y mi novio”, detalló la modelo y agregó que hasta el momento no había contado de su embarazo “por privacidad”. “Vengo de un año muy difícil”, sostuvo la invitada. La noticia llega después del fallecimiento de su madre en octubre del año pasado, un hecho que marcó profundamente los últimos meses de su vida.

Bargiela es una estrella en redes sociales (Foto: @evabargiela)

Tras el divorcio en 2023 con el sindicalista Facundo Moyano luego de dos años de matrimonio, Eva comenzó un vínculo con el futbolista Gianluca Simeone, hijo del entrenador Diego “Cholo” Simeone. En redes sociales, la pareja se muestra cotidianamente viajando y compartiendo momentos.

Gianluca, de 26 años, actualmente juega como delantero centro en el CF Rayo Majadahonda, equipo que compite en la cuarta categoría del fútbol español, por lo que se encuentra radicado en España. “Estuve yendo y viniendo”, contó Bargiela sobre los constantes viajes que hace de Buenos Aires a Madrid para acompañar a su pareja y mantener sus compromisos laborales en Argentina.

Ante estos viajes periódicos, Juana Viale le preguntó dónde iba a nacer el bebé, que se sabe que será varón, aunque todavía no se reveló el nombre. “En Argentina”, respondió con seguridad Eva, que trabajó como azafata en el programa Bienvenidos a bordo de Guido Kaczka durante tres años.

El anuncio de la espera de su primer hijo produjo una gran alegría en los familiares de la pareja, ya que será el primer bebé de ambas familias. “¿Cómo lo recibieron tus suegros?”, le preguntó la conductora a Eva en referencia a cómo había toma la noticia el “Cholo” Simeone y Carolina Baldini.

“Están contentísimos”, aseveró la modelo sobre la reacción del DT argentino, que está casado con la empresaria Carla Pereyra, con quien tiene dos hijas: Francesca (2016) y Valentina (2019). Además de Gianluca, el exfutbolista también es padre junto a Carolina Baldini de Giovanni (1995), que se desempeña como jugador del Nápoles en Italia, y de Giuliano (2002), a quien dirige en el Atlético Madrid.