Qué implica usar siempre el mismo perfume, según la psicología

El uso cotidiano de un perfume particular puede decir mucho sobre la identidad y el mundo emocional de una persona. La psicología sostiene que este hábito se relaciona con la creación de una imagen personal, la búsqueda de seguridad y su vínculo afectivo con recuerdos del pasado. Lejos de ser una elección banal, el olor que elige cada individuo para salir al mundo es de vital importancia a nivel social.

Según estudios científicos, los perfumes funcionan como una “firma olfativa”, ya que los olores tienen un fuerte vínculo con la memoria y las emociones, convirtiéndose en una marca que nos define y proyecta ante los demás. Para algunas personas, mantener la misma fragancia simboliza constancia y equilibrio. Es una forma de reafirmar quiénes son y de transmitir una presencia reconocible y coherente.

Los olores tienen la particularidad de activar la memoria olfativa, estrechamente vinculada al sistema límbico, la parte del cerebro que gestiona recuerdos y sentimientos. Por eso, ciertos perfumes pueden transportar a momentos específicos de la vida, ya que permiten despertar emociones del pasado. Además, los aromas influyen en el estado de ánimo. Algunas fragancias tienen efectos revitalizantes, mientras que otras favorecen la calma y la relajación.

Muchas personas eligen llevar el mismo perfume todos los días (Foto: Freepik)

La elección de un aroma diario suele expresar aspectos profundos de la personalidad y del estado anímico. Al seleccionar un perfume, no se busca únicamente un olor agradable, sino también una historia o un concepto con el que uno se identifica. Llevar perfume de manera habitual es una práctica común, aunque muchas veces inconsciente. Desde una perspectiva psicológica, puede reflejar varios rasgos de la identidad, de la autoestima y de cómo nos vinculamos socialmente, según consignó la revista Vanidades.

Una extensión de la personalidad:

El perfume actúa como prolongación de nuestra identidad. La elección de una fragancia rara vez es casual: suele expresar cómo queremos ser vistos. Los aromas cítricos y frescos suelen asociarse a personas vitales y optimistas, mientras que los tonos especiados o amaderados transmiten sofisticación y misterio.

Refuerzo de seguridad y autoestima:

El olfato está directamente conectado con el sistema límbico, encargado de las emociones. Sentirse bien con el propio aroma puede generar placer y confianza, lo que fortalece la autoestima. Muchas personas afirman sentirse más preparadas y seguras para enfrentar el día al llevar su fragancia preferida.

El valor de la primera impresión:

El olor es uno de los primeros rasgos que otros perciben en nosotros. Quienes usan perfume a diario suelen buscar causar una buena impresión, ya sea en el ámbito social, sentimental o laboral.

Los olores pueden evocar lugares y experiencias Freepik

Un hábito de autocuidado:

Aplicarse perfume puede compararse con arreglarse o maquillarse. Este pequeño ritual diario aporta orden a la rutina y se convierte en un gesto de cuidado personal. Además, muchas personas asocian su fragancia con recuerdos positivos, lo que contribuye a su bienestar emocional.

Seguridad o perfeccionismo:

En ciertos casos, la constancia en el uso del perfume puede estar ligada a la inseguridad o al temor de ser juzgado por el olor corporal. Así, el perfume funciona como un recurso de control y protección frente a esa ansiedad.

La atracción por una fragancia suele estar influida por vivencias personales y memorias olfativas. Un perfume puede recordar a alguien especial o a una experiencia feliz, y reforzar la conexión emocional entre el aroma y la identidad propia. Por eso, lejos de ser una elección trivial, se recomienda seleccionar cuidadosamente qué impresión olfativa se quiere dejar en los demás.