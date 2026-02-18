Cómo usar el ajo como amuleto para proteger tu casa de la mala energía

Bajo la creencia esotérica existen diversos rituales para hacer del entorno un lugar más apacible y donde la abundancia y la buena energía fluyan libremente. Desde las redes sociales, decenas de brujas y hechiceros suelen enseñar sus trucos para eliminar lo negativo, con el propósito de evitar que se estanquen las vibras malas y a largo plazo afecten la vida cotidiana. Por este motivo, el uso del ajo y el vinagre se volvió una fórmula imprescindible.

Mediante su cuenta de Instagram, Sexy Witch explicó el paso a paso para repetir este sencillo conjuro.

“¿Cómo proteger energéticamente a tu casa de la energía de visitas a veces indeseadas, de gente que tiene mala onda, que tiene una energía densa? Te voy a enseñar este ritual que es superfácil y es un protector energético por excelencia de tu hogar”, empezó la experta en esoterismo que posee más de 260.000 seguidores.

El ritual de ajo con vinagre y agua permite proteger tu casa cuando recibís visitas no deseadas (Fuente: Instagram/@sexywitch_)

“Este hermoso frasquito tiene tres dientes de ajo pelados, tiene agua y tiene vinagre blanco o vinagre de alcohol. Lo que vas a hacer es dejarlo en algún lado de tu casa; puede ser en la cocina, puede ser arriba, donde vos quieras. Lo podés tener de siete a un mes, o sea, de 7 días a un mes tranquilamente. Cuando consideres tirarlo, lo tirás, pero vas a tirar el contenido al inodoro y el frasquito a la basura. Hay gente que lo entierra, pero hay gente que no tiene la posibilidad de enterrarlo, así que también tenés esta opción”, detalló Sexy Witch para cumplir con el procedimiento sin cometer errores.

Además, la influencer justificó: “Cada cosa tiene su rol: el ajo repele lo que no queremos, el vinagre limpia lo que está estancado y el agua reparte esa energía positiva por todo el hogar. Perfecto para mantener el espacio ligero y protegido”.

Y por último recordó que “lo importante no es solo armarlo, sino intencionar: mientras lo preparás, mentalizá que tu hogar queda blindado y lleno de armonía. Colocalo en un rincón de la casa, cerca de la entrada o en un lugar donde no lo vean mucho. Cuando el agua se enturbie, renovalo”.