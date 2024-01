escuchar

Helena, una joven de 26 años, decidió comprar junto a su pareja una propiedad totalmente deteriorada en una subasta. La casa, por la que pagó menos de U$S 200.000 en 2022, se encuentra ubicada en la ciudad de Bolton, en Reino Unido y en la actualidad luce totalmente irreconocible.

En diálogo con el medio Manchester Evening News, la mujer reveló que estaba buscando un nuevo lugar para vivir, pero el valor de las propiedades del mercado era muy elevando y no podía pagarlo. “Sabíamos que con nuestro presupuesto no podríamos conseguir lo que queríamos, porque las propiedades se habían disparado en cuanto a costos, solo buscábamos un lugar donde pudiéramos remodelar con un presupuesto razonable. Queríamos otra propiedad con carácter, ya que las nuevas construcciones no son para nosotros”, expresó.

Parte de la cocina antes de la remodelación (foto: manchestereveningnews.co.uk)

La pareja ya habían adquirido un primer inmueble en febrero de 2020, justo antes de la llegada de la pandemia a la ciudad de Westhoughton. Sin embargo, dos años después buscaban una nueva residencia marcados por lo que significó vivir encerrados durante el confinamiento en aquel lugar. “Lo superamos más rápido de lo que pensábamos inicialmente, porque habíamos pasado tanto tiempo allí que solo queríamos un nuevo espacio”, contó Helena.

La remodelación tardó menos de un año (foto: manchestereveningnews.co.uk)

La joven reveló que luego de buscar durante varios días en Internet encontró una casa en subasta a través del reconocido sitio web Righmove. Helena y su pareja adquirieron la vivienda ofertando U$S 150.000. “Fuimos a verla y al principio no era exactamente lo que queríamos, pero le vimos potencial. Estaba bastante deteriorada, pero por el precio y por lo que estábamos vendiendo nuestra casa, sabíamos que lo haríamos posible”, contó.

Además, añadió que ante la falta de ofertas y personas interesadas en comprarla, los propietarios aceptaron su propuesta rápidamente y sin cuestionamientos.

Aunque el lugar estaba en muy malas condiciones, los ingresos obtenidos por la venta de su residencia anterior les permitirían afrontar los gastos de una renovación que duró aproximadamente un año. “Me alegra que nos hayamos arriesgado. Definitivamente recomiendo comprar en una subasta”, aseguró Helena.

Living de los dueños anteriores (foto: manchestereveningnews.co.uk)

En noviembre de 2022, la pareja obtuvo las llaves de su nueva propiedad, pero no fue hasta marzo de 2023 que pudieron comenzar con las respectivas remodelaciones. Los jóvenes optaron por realizar una ampliación en la vivienda para satisfacer sus necesidades.

“El lugar es bastante minimalista en su estructura, pero nos gustaba añadir color a través de accesorios y estampados. Tenemos una cocina moderna, pero sigue siendo un poco diferente”, concluyó.

Durante la remodelación buscaron ahorrar todo lo que pudieron y, afortunadamente, no tuvieron que pedir permisos de obra. “Sabíamos exactamente lo que queríamos hacer desde el principio. Buscábamos un porche, porque no queríamos abrir la puerta principal y caminar directamente hacia la sala principal. Luego, el diseño actual tenía forma de L con una cocina independiente y dos salas de estar, por lo que sabíamos que podíamos convertirlo en un gran espacio abierto”, contó Helena sobre los detalles del proyecto.

Living remodelado (foto: manchestereveningnews.co.uk)

Durante el proceso, se levantó el techo en la parte posterior de la vivienda, incorporando claraboyas para aumentar la entrada de luz natural. En la planta superior, en la que se encuentran las dos habitaciones, la pareja dedicó a pintar cada una de un color distinto, les cambió las alfombras y realizó mejoras estéticas.

Tras terminar con las remodelaciones, la joven admitió que no quiere volver a mudarse de casa en el corto plazo: “Nos casaremos el próximo año y debido a todo lo que le hemos hecho a esta casa, no me veo mudándome en mucho tiempo, pero entendemos que algún día podremos necesitar más espacio en el dormitorio”.

Dormitorio viejo (foto: manchestereveningnews.co.uk)

Dormitorio nuevo (foto: manchestereveningnews.co.uk)