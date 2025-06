Conoció a un chico en el recital de Airbag, vivieron un momento de película pero todo terminó en decepción: “No lo puedo creer”

Mediante las redes sociales circulan historias de todo tipo a diario, y algunas se hacen virales, ya sea por lo insólitas, conmovedoras o simplemente porque muchas personas se sienten identificadas. En esta oportunidad, una en particular copó X, cuando una usuaria compartió una experiencia que vivió durante uno de los recitales de Airbag que se realizaron el pasado fin de semana en el estadio Monumental: allí conoció a un chico en medio de la euforia del show y la secuencia enterneció a cientos de personas. Sin embargo, lo que parecía el inicio de una conexión única terminó de la peor manera.

La joven, bajo el usuario @miiliescurra, compartió que vivió una escena digna de película durante el concierto, cuando un chico al que no conocía la subió a sus hombros justo en el momento en que sonaba “Colombiana”, uno de los grandes hits de Airbag. “Este chico me subió en Colombiana, chapamos y después me cuidó lo que quedaba de concierto, un ángel, la verdad. Ninguno tenía batería y una chica nos sacó esta foto”, escribió junto a una imagen que inmortalizó el instante y que rápidamente comenzó a circular por toda la red.

De beso en el recital a la sorpresa inesperada: los detalles de la historia viral (Captura: X)

En las postales, se los puede ver a ambos mirándose y sonriendo, lo que muchos usuarios celebraron con entusiasmo e incluso comenzaron a imaginar un futuro prometedor para la pareja. “Esto es amor, por favor te lo pido, soy una señora mayor, necesito historias de amor”, “Entonces, ¿esas cosas sí pasan en la vida real?” o “Quiero que la próxima actualización sea de casamiento”, fueron algunas de las reacciones más destacadas. Sin embargo, cuando la historia alcanzó mayor viralización, la verdad no tardó en salir a la luz: el joven en cuestión tenía novia.

A las horas, la joven se enteró que el chico le había mentido y tenía novia (Captura: X)

A las pocas horas, la joven compartió su sorpresa al enterarse de que el chico con quien había vivido ese mágico momento tenía pareja. Según contó, fue la propia novia quien se contactó con ella para advertírselo. “Hago una actualización: SÍ TIENE NOVIA, yo no sabía, obvio. En fin, todos iguales”, escribió en sus redes, donde también expresó su desconcierto al lanzar: “No lo puedo creer”.

Las reacciones de los usuarios al sorpresivo giro de la historia

Las reacciones no tardaron en aparecer y la historia dio un vuelco rotundo que mantuvo a miles de personas pendientes del desenlace. Lo que comenzó como una escena digna de una comedia romántica en pleno recital, terminó despertando todo tipo de comentarios al revelarse la verdad detrás del supuesto flechazo.

Las reacciones de los usuarios no tardaron en aparecer (Captura: X)

“Pasó del ‘me cuidó todo el concierto, un ángel’ al ‘tiene novia, son todos iguales’ jajaja”, escribió un usuario, resumiendo con ironía la transformación de la historia. Otro, en la misma línea, comentó: “En el momento que leí ‘ninguno tenía batería’ empecé a reírme, era obvio”. Y como si fuera poco, un tercero lanzó: “Para mí esta gran historia tiene que terminar vos con la novia del chico ese”. Así, lo que empezó como un encuentro romántico terminó dejando una lección y una catarata de reacciones que coronaron a esta historia como una de las virales del fin de semana.