Contrató un detective privado para espiar a su exmujer por un particular motivo

La vida de Sonsoles cambió después de que un detective, contratado por su exesposo, demostró que mantenía una relación con otro hombre. Por ello, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó la extinción de la pensión compensatoria que recibía tras su divorcio. De acuerdo con las pruebas presentadas, mantiene una relación estable con otra persona desde, al menos, mayo de 2023. Su exmarido, Feliciano, al darse cuenta, pidió extinguir la prestación que abonaba y alegó que la mujer tenía otra pareja llamada Torcuato. Según el Código Civil español, esto supone el fin del derecho a la pensión compensatoria.

Esta noticia llamó la atención de los medios locales, ya que pocos imaginaron que un exmarido sería capaz de seguir a su exesposa con el único fin de no tener que darle nada. El tribunal no solo valoró todos los elementos y argumentos presentados, sino que, respecto a la ayuda a su hijo mayor, Balbino, dictaminó lo siguiente: “No se reconoce derecho de alimentos para el hijo ni nuevas prestaciones a cargo de la madre”.

La Justicia recibió gran cantidad de pruebas que probaron la relación de la mujer con un nuevo hombre (imagen ilustrativa) (Foto: FreeP¡CK)

Según los informes de la investigación privada llevada a cabo entre diciembre de 2022 y abril de 2023, Sonsoles mantenía una relación amorosa con Torcuato, en la que compartían viajes de fin de semana, las llaves del vehículo, además de disfrutar de salidas románticas juntos. “La convivencia estable, conocida y prolongada con otro hombre queda debidamente acreditada”, comentó el tribunal.

Aunque no estaban casados, llevaban una vida como si lo estuvieran, pues compartían rutinas familiares y mostraban gestos de afecto en público. Todas estas pruebas fueron presentadas y ratificadas ante el tribunal. Con ello, puso fin a la pensión de la exesposa y estableció, bajo ciertas condiciones, una obligación alimenticia a favor de su hijo.

Sonsoles mantenía una relación amorosa con Torcuato, en la que compartían viajes de fin de semana y quedaron registrados (imagen ilustrativa) (Foto: FreeP¡CK)

A pesar de que Sonsoles interpuso un recurso de apelación y alegó la falta de pruebas sobre su convivencia con Torcuato, el tribunal concluyó que los informes presentados acreditaban sobradamente dicha relación. Por lo tanto, el juzgado mantuvo la extinción de la pensión compensatoria, decisión con la que ella no estuvo de acuerdo.

Por Wendys Pitre Ariza