Cuándo es el Cyber Monday 2025 en Argentina

El calendario de eventos de comercio electrónico en el país se aproxima a una de sus fechas más importantes para el consumo de fin de año. La jornada de descuentos Cyber Monday 2025 genera gran expectativa entre los compradores online, como parte de un fin de semana de promociones que comienza con el tradicional Black Friday. Este período de ofertas especiales se consolida como un motor económico global que redefine las tendencias de consumo.

Cuándo es el Cyber Monday 2025 y qué marcas participan

El Cyber Monday se realizará el lunes 1° de diciembre de 2025. Esta fecha sigue al Black Friday, que este año ocurrirá el viernes 28 de noviembre. El período de ofertas especiales se extenderá durante todo ese fin de semana y culminará con la jornada de descuentos enfocada en el comercio digital.

El Cyber Monday 2025 se realizará el lunes 1° de diciembre Shutterstock

El sitio oficial del Black Friday destaca algunas de las marcas que participan del evento. La web muestra a las siguientes empresas, muchas de las cuales extienden sus promociones hasta el Cyber Monday:

La Anónima Online

Universal Assistance

Puma

Tiendamia

Mamás Mateas

LATAM

FOREO SWEDEN

Plataforma 1C

JetSMART

SAMSUNG

Carrefour

Devré

MacOwens

Whirlpool

Nike

Marriott Bonvoy

Puppis

Zebra

Nh Hoteles

Lenovo

Almundo

Algunas de las principales marcas que participarán este año

Cómo surgieron el “Black Friday” y “Cyber Monday”

El uso moderno del término se remonta a mediados de la década del cincuenta, cuando la policía de Filadelfia comenzó a llamar “Viernes Negro” al caos generado por la multitud de compradores y aficionados al fútbol el día posterior a Acción de Gracias. Los comerciantes locales adoptaron la expresión, que ganó notoriedad nacional en 1975 tras ser utilizada por el periódico The New York Times para describir el intenso tráfico de la jornada.

Desde entonces, el Black Friday creció exponencialmente hasta convertirse en un momento clave para los compradores en todo el mundo. La expansión de horarios por parte de grandes cadenas como Walmart en Estados Unidos y, fundamentalmente, el auge de internet, consolidaron el evento hasta sumar días y crear el Cyber Monday. Actualmente, las ventas online baten récords cada año y posicionan a la fecha como un motor económico global.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.