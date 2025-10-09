Uno por uno: cuáles son los 15 hoteles argentinos destacados por la Guía Michelin

La Guía Michelin, mundialmente conocida por sus estrellas para restaurantes, presentó su primera selección de hoteles recomendados. Este lanzamiento, que coincide con su 125 aniversario, destaca a 15 hoteles argentinos con las Llaves Michelin, una nueva forma de celebrar la excelencia en el sector de la hospitalidad. ¿Dónde se ubican y cuáles son los atributos que los hicieron merecedores de este reconocimiento?

¿Qué son las Llaves Michelin?

Así como las Estrellas Michelin celebran la alta cocina, las Llaves Michelin premian a los hoteles que ofrecen experiencias memorables, que combinan diseño, servicio y ubicación. La distinción se otorga en tres niveles: una, dos o tres Llaves, según el grado de excelencia alcanzado.

En esta primera edición, un total de 2457 hoteles en todo el mundo fueron reconocidos: 1742 recibieron una Llave, 572 obtuvieron dos, y apenas 143 alcanzaron la máxima distinción de tres Llaves Michelin.

Gwendal Poullennec, director internacional de la Guía Michelin, afirmó: “Así como las Estrellas Michelin celebran a los restaurantes más excepcionales del mundo, las Llaves Michelin ahora distinguen a los hoteles que ofrecen estancias verdaderamente notables. Con esta iniciativa, la guía establece un nuevo referente global e independiente de excelencia hotelera”.

Las Llaves Michelin premian a los hoteles Guía Michelin

Distribución de los premios en Argentina

En Argentina, 15 hoteles fueron galardonados en esta primera edición. Cinco de ellos recibieron Dos Llaves Michelin, mientras que diez fueron distinguidos con Una Llave.

Hoteles argentinos con Dos Llaves Michelin

Four Seasons Hotel Buenos Aires (Ciudad de Buenos Aires)

EOLO – Patagonia’s Spirit (El Calafate, Santa Cruz)

Awasi Iguazú (Iguazú, Misiones)

Cavas Wine Lodge (Luján de Cuyo, Mendoza)

Susana Balbo Winemaker’s House & Spa Suites (Luján de Cuyo, Mendoza)

Terraza del main lodge de Awasi, unicado en medio de la selva Yrapú, es uno de los hoteles que obtuvo dos llaves Michelin Federico Garcia (Awasi) - Lugares

Hoteles argentinos con Una Llave Michelin

Chozos Resort by AKEN Spirit (Agrelo, Mendoza)

Alvear Palace Hotel (Ciudad de Buenos Aires)

Hotel del Casco (Ciudad de Buenos Aires)

Palacio Duhau Park Hyatt (Ciudad de Buenos Aires)

Estancia Cristina (El Calafate, Santa Cruz)

Lares de Chacras (Mendoza)

House of Jasmines (Salta)

Estancia La Bandada (San Miguel del Monte, provincia de Buenos Aires)

Casa de Uco (Tunuyán, Mendoza)

The Vines Resort & Spa (Tunuyán, Mendoza)

Con esta incursión en el ámbito hotelero, la Guía Michelin refuerza su posición como un sello de garantía y buen gusto a nivel mundial, extendiendo su prestigio al sector del turismo y la hospitalidad.

