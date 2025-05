Coordinó un encuentro por una app de citas y aunque todo salió bien, descubrió que fue estafada de la peor manera

Cada vez son más los delincuentes que deciden utilizar el engaño como método para robarle dinero a las personas. En la actualidad, existen estafas a través de llamadas por teléfono, correos electrónicos, redes sociales, apps, códigos QR falsos y varias más; sin embargo, en todas estas hay un dispositivo de por medio. Pero, en las últimas horas, una influencer española llamada Coral Corbí contó que fue estafada en plena cita romántica.

A través de su cuenta de TikTok, la creadora de contenido publicó tres videos en los que detalló cómo le mintieron en la cara. “Una cita de Tinder me estafó 150 euros”, tituló. Mientras se maquillaba frente a la cámara, Corbí contó cómo fue engañada por un estafador que encontró en la popular app de citas: “Era mono, tenía un perfil bastante normal. Decía que le gustaban los animales y que le gustaba la lectura. Una no termina de escarmentar”.

La joven brindó detalles de cómo ella reaccionó tras haber sido estafada (Parte 2)

La joven y el estafador hablaron varios días por el chat de la app, hasta que decidieron juntarse a comer en un bar de tapas. Sobre la primera impresión dijo: “De primeras, me sorprendió un poquito porque era un poquito diferente a las fotos (...) Pero obviamente yo, muy estúpida, le di otra oportunidad".

“Todo iba maravillosamente bien hasta que de pronto lo llamaron por teléfono y ahí mismo en la mesa tomó la llamada y no sé qué le dijeron que le cambió la cara por completo y se puso a llorar. Intentó aguantarse el llanto, pero se le caían los lagrimones“, rememoró Coral Corbí, que ni bien colgó, le preguntó qué le pasaba. Él le pidió perdón por la situación y le contó que tenía un problema familiar, pero que no quería irse.

La creadora de contenido ayudó a otra chica para que no le suceda lo mismo que a ella (Parte 3)

Entonces, tras el pedido de ella, el joven le relató el supuesto motivo por el que se había puesto a llorar. “Su hermana de 27 años tenía, desde hace tiempo, una enfermedad que le afectaba al sistema nervioso y casi ni podía hablar”, contó la tiktoker. Según le comentó, lo habían llamado para decirle que la habían ingresado al hospital en su país de origen. Aunque él tenía muchas ganas de ir a verla, no tenía plata para comprarse el pasaje, que tenía un valor de 150 euros. En ese momento, conmovida, ella le ofreció ese monto y se lo envió por una aplicación llamada Bizum, que es muy popular en España.

Luego de aquella cita, hablaron algunos días. Él le agradeció el préstamo y simuló que ya había viajado y que se encontraba con su hermana. Sin embargo, la historia de la estafa no terminó ahí. “Realmente yo me podría haber quedado con la imagen de que ayudé a un muchacho y ya está, pero el destino quiso hacerme saber que fui estúpida”, lamentó la joven.

A pesar del mal momento que vivió, la joven se tomó con humor la situación y lo contó en sus redes para evitar que otras mujeres sean víctimas (Foto: Instagram @coralcorbi)

En su último video, Coral contó que volvió a pasar por casualidad por el bar y se sorprendió al ver al mismo chico mientras tomaba algo con otra mujer. “Me oculté para que no me vea e hizo exactamente lo mismo, le sonó el teléfono, se puso a llorar y la otra lo intentó consolar”, dijo. Y luego, antes de contar lo que hizo en ese momento, justificó su decisión: “Me muero de vergüenza en estas situaciones, pero que caiga otra chica y le pase lo mismo que a mí, no. Yo tenía que hacerlo”.

Finalmente, la influencer admitió que se acercó a la joven que estaba por ser una nueva víctima del estafador y le advirtió la situación. Cuando él la vio “se puso blanco”, según indicó Coral, y mencionó que le reclamó sus 150 euros, pero le respondió que no se los podía devolver porque no los tenía. “De actuación, un diez”, concluyó con humor la española.