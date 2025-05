En medio de su pelea con Yanina Latorre, la China Suárez se mostró enamoradísima de Mauro Icardi con un provocador posteo

Eugenia ‘la China’ Suárez fue el centro de críticas y halagos en las últimas horas, luego su tensa pelea con Yanina Latorre, a raíz de una historia en la que criticó a los panelistas de los programas de TV. “Me encanta escucharlas a todas la santitas juzgar, señalar, sentadas en un programa, si yo hablara las hago mierd... a todas. La diferencia es que yo no hablo ni me meto en la vida de los demás. Pero sepan que sé mucho más de lo que creen”, lanzó la actriz y se desató la gran disputa mediática. Sin embargo, recientemente, hizo un posteo en el que, lejos de la tensión del enfrentamiento, se mostró relajada y muy enamorada de Mauro Icardi.

El posteo romántico de la China Suárez con Icardi tras el enfrentamiento mediático con Yanina Latorre (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Suárez publicó dos fotos. En la primera, posa con una cereza mientras toma sol y, en la segunda, se la ve recostada sobre su novio, ambos tomados de la mano en el jardín. Los emojis que utilizó fueron dos cerezas y un corazón rojo. También, compartió una storie en la que se muestra muy relajada en el auto mientras canta una estrofa de una canción y sonríe. Se trata del tema “Wapa” del artista Jerry Di, que celebra la belleza y el atractivo de una mujer y destaca su sensualidad y presencia.

La actriz recibió varios comentarios a favor y en contra tras la pelea con Yanina Latorre (Foto: Captura Instagram @sangrejaponesa)

Lo cierto es que, luego de recibir miles de likes, la China decidió limitar los comentarios en la reciente publicación con su novio. Es que así como recibió mensajes de apoyo del estilo “ese amor es un claro ejemplo para el mundo, donde muestran que la complicidad y el amor desinteresado puede contar todo” y “hermosos, qué bellezas”; también la criticaron fuertemente. “La cara del tipo más triste imposible porque si realmente ellos fueran felices no pasarían solo publicando foto todos los días a toda hora para demostrar que son felices”, expresó un usuario; mientras que otro dijo: “Yanina Latorre te dejó peor parada que antes”. Sin dudas, la pelea mediática con la conductora del programa SDQ (América TV) provocó diversas reacciones y varios se expresaron abiertamente al respecto.

El cruce en redes de la China Suárez y Yanina Latorre; ambas mostraron en Instagram diferentes partes del chat (Foto: Instagram @yaninalatorre @sangrejaponesa)

¿Qué le dijo Yanina Latorre a la China Suárez?

Luego de que la conductora y la actriz mostraran en sus historias de Instagram los explosivos chats que se enviaron, Yanina le contestó en vivo a la China en su programa: “La que te hizo noticia fue Wanda porque te cog.. al marido mientras eras amiga de ella. Vos te burlaste de Wanda, Tobal, Pampita. Fui cornuda, pero yo no me gar.. a casados. Prefiero ser cornuda y no rompe familias. Vos sos la victimaria de las minas”.

Yanina Latorre se enfureció y le envió un duro mensaje a la China Suárez durante su programa

“Vos sos tan h.. China Suárez que el sábado a tus tres pibes les pusiste la camiseta de Icardi y las dos nenas que se merecían estar en la final vieron esas imágenes llorando”, agregó, en referencia al festejo tras el campeonato de Galatasaray en el que Francesca e Isabella Icardi no pudieron estar presentes. “Las nenas tuvieron una crisis de nervios, no fueron al colegio ni lunes ni martes. Les da vergüenza ver al padre festejando con vos y tus hijos. ¿No te da vergüenza, China Suárez? Sos una mala mina”, cuestionó la angelita en su ciclo de América TV.