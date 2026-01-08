La decisión de Chechu Bonelli que confirma que ya dejó a Darío Cvitanich en el pasado

María Cecilia ‘Chechu’ Bonelli inició el 2026 con un hito personal: la adquisición de su propia casa. Este paso, lejos de ser un mero trámite, representa una contundente declaración de independencia y un nuevo capítulo en la vida de la reconocida conductora y modelo tras un año de profundos cambios personales. La noticia, que compartió con orgullo a través de sus historias de Instagram (@chechubonelli), resonó como un símbolo de autonomía y reconstrucción.

En sus publicaciones, Bonelli primero mostró un manojo de llaves, lo que se entendió como un augurio de la buena nueva. Minutos después, confirmó el logro mientras posaba dentro de la propiedad con los brazos en alto y la frase “¡Soy dueña!”, un mensaje breve pero cargado de significado. Esta expresión de júbilo fue acompañada por otra, “Las buenas noticias se celebran”, junto a una imagen en la que se la veía sonriente y relajada en un restaurante, mientras levantaba las llaves como un trofeo personal. Sus seguidores se volcaron a felicitarla, ya que la trascendencia de su decisión fue evidente.

Chechu Bonelli se mostró muy feliz con su nueva adquisición Instagram (@chechubonelli)

El 2025 había sido un año particularmente complejo para Chechu, marcado por el final de su relación con Darío Cvitanich, con quien compartió casi dos décadas y formó una familia. La ruptura no solo implicó un ajuste sentimental, sino también una reorganización logística y patrimonial. Tras la separación, la vivienda que habían compartido como matrimonio quedó en manos del exfutbolista y, según trascendió, fue puesta en venta. En este contexto, la compra de una casa propia se erige como un gesto manifiesto de independencia, transformándose en un verdadero punto de inflexión en su historia personal.

La operación inmobiliaria para adquirir su nuevo hogar contó con la participación de un nombre ya conocido: Guido Morkin. Este agente fue, años atrás, el intermediario en la adquisición de la vivienda que Bonelli y Cvitanich compartieron. La reaparición de Morkin en este hito subraya una continuidad en la elección de sus colaboradores, incluso en momentos de cambio personal.

Chechu Bonelli confirmó la compra desde dentro de la propiedad Instagram (@chechubonelli)

Más allá de la estabilidad material que representa su nuevo hogar, este inicio de año también encontró a Bonelli envuelta en rumores de un posible romance. Según información divulgada por Yanina Latorre, la modelo habría sido vista muy cerca de Facundo Pieres en Punta del Este, Uruguay, con versiones de besos en la playa y encuentros distendidos durante el verano. Si bien ninguno de los implicados confirmó la relación, este rumor se sumó al clima de renovación que parece rodear a la conductora de ESPN.

Chechu Bonelli disfrutó de Punta del Este antes de recibir las llaves de su nueva casa Instagram (@chechubonelli)

Lo cierto es que, después de 18 años en pareja, este primer verano sola se presenta como un período de redescubrimiento personal, lejos de las tensiones que pudieron haber marcado el cierre de su relación con Cvitanich. La decisión de adquirir su casa propia tras la separación, y la forma en que eligió comunicarlo –con orgullo y sin intermediarios–, marcan el tono de esta nueva etapa: una fase donde “menos explicaciones, más hechos” se convierte en su mantra.

La elección de construir su propio espacio físico tras un período de grandes cambios emocionales y patrimoniales simboliza una decisión consciente y para empoderarse, para establecer las bases para un futuro autónomo y lleno de nuevas posibilidades. Este acto subraya su determinación para reorganizar su vida, no solo sentimental, sino también materialmente. La atención mediática, aunque presente, se desvía de la especulación romántica hacia la celebración de su logro personal y su valiente apuesta por la independencia.