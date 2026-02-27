Eva De Dominici recordó cómo conoció a Eric Dane meses antes de su muerte

El 20 de febrero, Hollywood y el mundo entero quedaron conmovidos con la muerte de Eric Dane, la estrella de Grey’s Anatomy, quien en abril de 2025 había sido diagnosticado con ELA (esclerosis lateral amiotrófica). Gran cantidad de colegas del intérprete dejaron sus condolencias para la familia y recordaron anécdotas junto a él. Uno de ellos fue Eva De Dominici, la actriz argentina que se encuentra radicada desde hace ocho años en Los Ángeles.

“Conocí en persona a Eric hace unos meses en los actos escolares del colegio de mi hijo y no pude evitar mirarlo”, contó en una historia de Instagram. “Una de las personas con más presencia que vi. Incluso atravesando su enfermedad”, sumó con admiración.

Por último, recomendó a sus más de dos millones y medio de seguidores a escuchar la entrevista que Netflix le hizo al actor antes de su muerte. “Escúchenlo entero si pueden. Qué luz. Wow”, concluyó.

El posteo de Eva De Dominici en redes sociales (Foto: Historias de Instagram @dedominicieva)

Los consejos que Eric Dane les dejó a sus hijas

Tras la muerte de Eric Dane, Netflix decidió cumplir su última voluntad y emitir la entrevista que el actor grabó en secreto bajo la condición de que solo se hiciera pública después de su partida. El episodio forma parte de la serie documental Famous Last Words, dirigida por Brad Falchuk.

La producción presenta conversaciones íntimas con figuras reconocidas que aceptan dejar un testimonio póstumo para el público. Según informó la plataforma, el capítulo de Dane fue filmado en noviembre de 2025 y “se realizó bajo un acuerdo de que el episodio solo se emitiría después de su muerte”.

En la entrevista de 50 minutos, el actor —recordado por sus papeles en Grey’s Anatomy y Euphoria— se muestra sereno y profundamente reflexivo sobre su vida. Hacia el final del episodio, mira directamente a cámara y dedica un mensaje a sus hijas adolescentes, Billie y Georgia, fruto de su matrimonio con la actriz Rebecca Gayheart.

Las últimas palabras de Eric Dane en Netflix

“Billie y Georgia, estas palabras son para ustedes. Lo intenté. A veces tropecé, pero lo intenté. En general, nos lo pasamos genial, ¿verdad?”, le expresó con emoción a sus pequeñas. Para tratar de que el momento no sea doloroso y traumático para sus hijas, decidió recordarles momentos en familia en las playas de Santa Mónica, Hawái y México. “Aquellos días con juegos de palabras eran el paraíso”, recordó con cariño.

A su vez, les dejó cuatro consejos de vida que aprendió a raíz de su enfermedad y que les pidió que escucharan con detenimiento. “Primero, vive el ahora, ahora mismo, en el presente. Es difícil, pero aprendí a hacerlo. Durante años, divagaba mentalmente, perdido en mis pensamientos durante largos periodos, sumido en la preocupación, la autocompasión, la vergüenza y la duda. Repasaba decisiones, me cuestionaba. ‘No debería haber hecho esto. Nunca debería haber hecho aquello’. Se acabó”, expresó sobre su arrepentimiento.

“Segundo, enamorate. No necesariamente de una persona, aunque también lo recomiendo. Pero enamorate de algo. Encuentra tu pasión, tu alegría. Encuentra aquello que te motiva a levantarte por la mañana, aquello que te impulsa a seguir adelante todo el día”, continuó y reveló que su amor por la actuación se inició casi a la misma edad que tienen sus hijas en la actualidad.

El mensaje de Eric Dane a sus hijas

La tercera enseñanza está relacionada con “elegir con sabiduría las amistades”. La estrella de Hollywood reconoció que desde que sus amigos más cercanos se enteraron de su enfermedad, estuvieron para apoyarlo en todo momento y que extrañaba poder tener salidas normales al gimnasio, a tomar un café o a manejar por la ciudad. “Simplemente, preséntate. Y ama a tus amigos con todo tu ser. Cuídalos. Te entretendrán, te guiarán, te apoyarán y algunos te salvarán”, remarcó.

Eric también les pidió a sus hijas que lucharan con todas sus fuerzas todos los días por todo lo que quisieran verdaderamente. “Finalmente, lucha con cada fibra de tu ser y con dignidad. Cuando te enfrentes a desafíos, de salud o de cualquier otra índole, lucha. Nunca te rindas. Lucha hasta tu último aliento. Esta enfermedad me está robando el cuerpo poco a poco, pero nunca me quitará el espíritu”, argumentó.