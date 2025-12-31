Estos son los objetos que conviene sacar de la casa antes del 1° de enero, según el Feng Shui

Para la gran mayoría de las personas, cada año que comienza simboliza un reseteo en distintos aspectos de la vida. Dejar atrás una relación, mudarse a un nuevo lugar, comenzar ese hobby que se postergó; sin embargo, para el Feng Shui es imposible iniciar un buen 2026 si guardás ciertos objetos en tu casa.

Según la antigua disciplina y filosofía china que busca armonizar los espacios para mejorar el bienestar, la salud y la prosperidad de las personas, el inicio de un año no es solo un cambio de número en el calendario, sino una apertura de portales energéticos. Es el momento donde el universo “se limpia” y permite la entrada del Sheng Chi (la energía del crecimiento y la vitalidad).

En ese sentido es que sostiene que la energía no puede fluir en un lugar que está lleno. Si tu casa está saturada de cosas viejas, rotas o sin uso, el “Chi” del 2026 no tendrá espacio para entrar. Por eso, previamente es necesario hacer una limpieza profunda, tanto física como energética.

Para renovar las vibras de tu hogar, considerá estas acciones clave:

Liberar espacio: tirá todo lo que esté roto o haya dejado de funcionar; los objetos dañados estancan el progreso.

tirá todo lo que esté roto o haya dejado de funcionar; los objetos dañados estancan el progreso. Renovar textiles: cambiá toallas y repasadores desgastados para atraer una sensación de abundancia.

cambiá toallas y repasadores desgastados para atraer una sensación de abundancia. Limpieza aromática: sustituí velas consumidas por nuevas esencias que refresquen el ambiente.

sustituí velas consumidas por nuevas esencias que refresquen el ambiente. Encender la claridad: cambiá cualquier lámpara quemada; la luz es el motor de las buenas ideas.

cambiá cualquier lámpara quemada; la luz es el motor de las buenas ideas. Un nuevo umbral: colocá un felpudo nuevo en la entrada para que las oportunidades del 2026 encuentren un camino despejado.

Entre otras de las recomendaciones de la filosofía asiática, se encuentra la limpieza matutina, la cual activa el flujo desde el día uno. Lejos de ser profunda, el secreto del 1 de enero reside en despejar y ventilar. Según el Feng Shui, este orden temprano ayuda a que la energía fluya con mayor velocidad, ya que es la forma ideal de empezar el ciclo con un ambiente disponible para nuevas experiencias.

Asimismo, señala la importancia de la limpieza de la puerta principal, la cual es el canal de comunicación entre tu hogar y el universo. Para que el 2026 entre con fuerza, se recomiendan acciones concretas:

Dejar la puerta e ingresos impecables.

Refrescar el felpudo o alfombra de entrada.

Verificar que no haya percheros o muebles impidiendo la apertura total de la puerta.

La puerta de entrada ocupa un rol central en el Feng Shui (Foto: IA)

Qué colores vestir en Año Nuevo, según el Feng Shui

Además del orden, el Feng Shui sostiene que los colores son vehículos del Chi (energía vital) capaces de sintonizar nuestros deseos con la frecuencia del nuevo año. Para recibir el 2026, la elección del vestuario se convierte en un ritual de intención: