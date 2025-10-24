Cuáles son las decoraciones en auge para esta Navidad

Desde ya se siente el ambiente navideño y las familias comienzan a pensar en las decoraciones de su hogar para este diciembre, por eso le contamos algunas tendencias y colores para la Navidad en el 2025.

Además de los colores navideños conocidos, los cuales son el rojo que simboliza el amor, la calidez y la tradición, el verde que representa la vida en el invierto, el dorado que evoca la luz y el lujo, el blanco que transmite pureza y nieve y el toque de plateado que representa la magia de la Navidad, llegan otros colores para este 2025 que renuevan la tradición.

Cada año, los especialistas recomiendan las tendencias para Navidad (Foto: Freepik)

Tendencias de decoración navideña 2025

En los últimos años, la creatividad para las decoraciones navideñas dejó nuevas tendencias que se volvieron muy populares. La influencer en decoración de hogar, dianishome compartió los nuevos estilos de decoración en el 2025, los cuales son:

Tonos tierra: inspirados en la naturaleza que fomentan una cultura más natural, con tonos como el café, beige, dorado envejecido, verde. Una paleta de colores cálidos perfecta para un árbol con pinos y ramas secas que vuelven el hogar acogedor.

inspirados en la naturaleza que fomentan una cultura más natural, con tonos como el café, beige, dorado envejecido, verde. Una paleta de colores cálidos perfecta para un árbol con pinos y ramas secas que vuelven el hogar acogedor. Rojo burdeos: un tono profundo y elegante, perfecto para dar clase y sofisticación al hogar, recomienda combinar con texturas aterciopeladas, acabados en color mate, combinar con colores dorado y champagne.

un tono profundo y elegante, perfecto para dar clase y sofisticación al hogar, recomienda combinar con texturas aterciopeladas, acabados en color mate, combinar con colores dorado y champagne. Decoración con cristales: detalles en vidrio, brillo plateado, bolas transparentes, colores blancos, una paleta más delicada y sofisticada.

detalles en vidrio, brillo plateado, bolas transparentes, colores blancos, una paleta más delicada y sofisticada. Rojo y dorado: La paleta de colores clásica sigue siendo de las favoritas, combinada con dorado brillante y rojo profundo con el toque verde reconocido internacionalmente.

Las decoraciones navideñas en tendencia para este año

Colores navideños para el 2025

Esta Navidad viene con nuevas tendencias en colores que renovarán nuestras decoraciones en época de festividades, desde diseños minimalistas hasta la elegancia o lo clásico. Estas son las tendencias en colores para esta Navidad:

Azules invernales: El azul, tonos hielo o marino profundos, aportan calma y sofisticación al hogar; son diseños nórdicos que representan la nieve de la Navidad

El azul, tonos hielo o marino profundos, aportan calma y sofisticación al hogar; son diseños nórdicos que representan la nieve de la Navidad Pastel helado: Colores vivos como el rosa, lavanda y verde menta son una paleta de colores conocida por dar vitalidad y magia a la decoración del hogar, reconocido en redes sociales como un hogar mágico.

Colores vivos como el rosa, lavanda y verde menta son una paleta de colores conocida por dar vitalidad y magia a la decoración del hogar, reconocido en redes sociales como un hogar mágico. Metálico alternativo: los colores brillantes en cobre, bronce y champagne son un claro ejemplo de la decoración con calidez y glamour.

los colores brillantes en cobre, bronce y champagne son un claro ejemplo de la decoración con calidez y glamour. Tonos oscuros: Azul oscuro, morado, el negro y el verde boque forman un ambiente íntimo de tranquilidad y elegancia, y muestran la serenidad de un hogar lujoso.

Por Álvaro Richard Real Martínez