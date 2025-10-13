La increíble decoración de Halloween inspirada en Bad Bunny que causa furor en Massachusetts

Una mujer de origen migrante que vive en Massachusetts decoró el jardín con una temática inspirada en Bad Bunny para Halloween, tras el anuncio de que el cantante puertorriqueño protagonizará el show del medio tiempo en el Super Bowl. La escena causó furor en el barrio de la ciudad de Watertown y ya se trata de una tradición de su dueña.

Así es la decoración de Halloween basada en Bad Bunny en un jardín de Massachusetts

Bajo la denominación de “Bad Boney” (una combinación del nombre del artista con ‘huesudo’), Kimmy Nguyen inundó su jardín en Westminster Avenue con esqueletos y ornamentación inspirada en Bad Bunny a pocos días de la celebración de Halloween. Junto a su padre, es el segundo año que ofrece una escenografía digna de la admiración de sus vecinos.

“La instalamos la noche en que anunciaron a Bad Bunny como artista del Super Bowl”, expresó la creadora de esta original idea a Telemundo. “Fue el momento perfecto y, realmente, disipó todas mis dudas sobre si había elegido el tema adecuado”, precisó.

En el jardín de su casa, Nguyen instaló esqueletos con atuendos similares a los que el cantante de “Ojitos lindos” utilizó en videoclips o en campañas publicitarias, como Calvin Klein. Una de las figuras porta un sombrero de caña, como con el que el artista posó en diversas publicaciones de sus redes sociales.

De hecho, Kimmy señaló que la planificación de la decoración inició su proceso en abril pasado, meses antes de que se conociera la noticia de que Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real de Bad Bunny, participará en el Super Bowl 2026. El evento deportivo tendrá lugar en el Levi’s Stadium de Santa Clara, en California.

Kimmy relató que muchos niños se acercaron a su vivienda para expresarle sus ganas de que llegue el 31 de octubre y poder pedir dulces como tradición típica de Halloween.

Cómo surgió la idea de la decoración de Halloween sobre Bad Bunny

Nguyen señaló al medio mencionado que Halloween es una fiesta que disfruta desde niña. “Siempre me ha dado mucha alegría, así que quería compartirla también con otros”, expresó.

Además, la residente de Massachusetts posee un negocio propio de globos, denominado Weightless Innovations, que contribuyó a la iniciativa que inició en 2024, de la mano de Taylor Swift.

“Al crecer como inmigrante de primera generación y con bajos ingresos, no se suelen celebrar grandes cumpleaños de niño. Así que, ahora que soy adulta, me gusta usar mi dinero para celebrar a los demás”, dijo.

Antes de Bad Bunny, la decoración de Halloween se basó en Taylor Swift

En 2024, Kimmy decidió plasmar a una de sus artistas favoritas como motivo de la decoración de Halloween. Así, su jardín se inundó de estilos y figuras característicos de Taylor Swift.

Al lado del esqueleto principal, otro que emuló al jugador de fútbol americano Travis Kelce ocupó un lugar. Y, en el centro, se situó una lápida que presentaba el título de una canción de la estadounidense: “The Smallest Man Who Ever Lived”.

“Las decoraciones de Halloween se vuelven cada vez más creativas cada año”, expresó Nguyen tras la publicación de su reciente éxito en el vecindario de Massachusetts.